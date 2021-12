Toneelkring Nut en Vermaak moet voor derde keer opvoering uitstellen: “We kunnen ook niet repeteren”

“Nooit geen twee zonder een derde.” In het geval van de Oostendse toneelkring Nut en Vermaak is dat niet anders. Opnieuw moet hun geplande voorstelling in december uitgesteld worden naar mei. Een besmetting binnen de productieploeg gooit deze keer roet in het eten.

Hun laatste opvoering dateert ondertussen al van mei 2019. Hun volgende staat nu gepland voor 2022, precies drie jaar na de laatste. Toneelkring Nut en Vermaak bleef niet gespaard tijdens de coronacrisis.

“We hadden nog een productie gepland in december 2019, maar twee van de drie toneelspelers werden ziek, waardoor we de opvoering onmogelijk konden laten doorgaan”, zegt voorzitter Stefaan Menu. “In maart stak het coronavirus dan de kop op en dan was het helemaal gedaan. We waren nochtans gemotiveerd om het afgelaste stuk nog in mei te brengen, maar dat lieten de maatregelen niet toe. We zaten immers nog in volle lockdown.”

Hopelijk kunnen we in mei 2022 onze voorstelling op de planken brengen

Ook de vorige voorstelling moest geannuleerd worden door de toen geldende maatregelen. “We waren er klaar voor om in december eindelijk ons stuk De Jamadama’s voor te stellen”, vervolgt Menu. “Maar de pandemie gooit opnieuw roet in het eten. Eén van onze medewerkers binnen de productie raakte besmet, maar is niet ziek. Bovendien kunnen we niet repeteren en zijn er te veel regels die het ons erg moeilijk maken. Daarom hebben we de pijnlijke beslissing genomen om de opvoering uit te stellen tot mei. Het is met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders. Laat ons hopen dat we tegen mei wat meer vrijheid hebben en dat we dan zonder zorgen ons toneelstuk op de planken kunnen brengen.”

Een lach en een traan

De Jamadama’s is een komedie die zowel een lach en een traan herbergt. Het werd geschreven door Paul Coppens in een regie van Stefaan Menu.

Het stuk wordt gespeeld door Chris Tahon, Katrien Kamler, Christine De Rijcke en Kathy Lerouge. De voorstellingen zijn gepland op vrijdag 6 mei 2022 om 20.30 uur, zaterdag 7 mei om 20.30 uur en op zondag 8 mei om 15 uur. Tickets zijn te verkrijgen via het Uitloket en via Toerisme Oostende.