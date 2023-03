Toneelkring na drie jaar gedwongen afwezigheid weer op de planken: Wij Bouwen speelt ‘Allo ‘Allo

Ook bij toneelkring Wij Bouwen uit Oostnieuwkerke sloeg corona hard toe. Door het virus stond de vereniging maar liefst 3 jaar niet op de planken. De aanvankelijk voor 2020 geplande voorstelling van ‘Allo ‘Allo kan nu eindelijk toch plaatsvinden. De gevolgen van de 3 jaar noodgedwongen rust vallen volgens voorzitter Rik Degryse al bij al nog mee. Het publiek blijkt in ieder geval niet te hebben afgehaakt. De kaarten gaan immers aan ijltempo de deur uit.

“We waren perfect klaar om ‘Allo ‘Allo op te voeren”, weet Rik Degryse. “De repetities waren afgewerkt en de première zat er aan te komen toen corona toesloeg. We moesten in 2020 al onze voorstellingen afgelasten. Ook in 2021 en zelfs vorig jaar stonden we noodgedwongen niet op de planken.” Niet alleen de toneelvereniging had heel wat tijd en energie in de voorbereidingen gestopt, dat was zeker ook het geval voor regisseur Marc Ketels. “Het kostte mij een half jaar om de originele vertaling van het Engelse toneelstuk te bewerken”, vertelt de regisseur. “Er bestond al een Nederlandstalige versie, maar die kon mij allesbehalve bekoren. Ik vond de vertaalde versie eerder triestig. In de versie die ik er van gemaakt heb, spreken de Duitsers Duits en de Fransen Frans, maar dan wel met een herkenbare Nederlandstalige toets.”

Typetjes

“Toen ik 4 jaar geleden gevraagd werd om de theaterversie van de wereldvermaarde TV-serie te regisseren had ik heel erg grote twijfels. De typische Britse humor is zo uniek en de typetjes in de serie zijn zo legendarisch dat het risico heel groot was. Dit is immers geen gewone komedie. Dit is ‘Allo ‘Allo! Er was ook het immense decor met maar liefst 18 decorwissels. De groep heeft evenwel hemel en aarde verzet en is er op alle vlakken helemaal klaar voor.”

De gevolgen van 3 jaar niet spelen blijken volgens voorzitter Rik Degryse al bij al nog mee te vallen.

“Vooreerst was er de vraag of alle acteurs nog zouden kunnen meespelen”, aldus Rik. “Gelukkig diende er niemand af te haken. Een aantal figuranten hebben we wel moeten vervangen. Er was verder ook de vraag wat het publiek zou doen. Zou een deel afhaken ? Ook die vrees bleek ongegrond te zijn. De kaartenverkoop loopt als een trein. In die mate zelfs dat we misschien wel een extra voorstelling zullen moeten inlassen. We krijgen ook veel reserveringen binnen van fans van ‘Allo ‘Allo uit zowat de hele provincie.”

Figuranten

“Op financieel gebied hebben we flink wat dubbele kosten. Daarmee bedoel ik kosten voor de eerder geplande voorstellingen die we nu opnieuw moeten maken. We dienen ook de toegangsprijzen van 3 jaar geleden te behouden omdat er nogal wat mensen kaarten van toen hebben. Die werden verkocht tegen 8 euro terwijl een avondje toneel nu vlug 10 tot zelfs 11 of 12 euro kost. Financieel was corona voor onze vereniging toch wel een aderlating. Gelukkig hadden we ook een beetje reserve.”

Zonneheem

De Koninklijke Toneelkring Wij Bouwen voert ‘Allo ‘Allo op zaterdag 18 (20 uur), zondag 19 (16 uur), vrijdag 24 (20 uur), zaterdag 25 (20 uur), zondag 26 (18 uur), woensdag 29 (20 uur) en op vrijdag 31 maart (20 uur) en op zaterdag 1 april (20 uur) op in zaal Zonneheem in de Basijnsmolenstraat.

Tickets kosten 8 euro en zijn te verkrijgen bij Nadine Dekemele via 0478 99 96 21 (na 16 uur), bij de leden van Wij Bouwen en bij Bakkerij Vervisch. (Carl Bruneel)