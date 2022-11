Toneelkring Kunst en Vreugd brengt ‘De Kras’ in Hooglede

Toneelkring Kunst en Vreugd brengt vanaf zaterdag 19 november het toneelstuk De Kras in De Gulden Zonne in Hooglede.

De voorstelling wordt vier keer gespeeld waarbij de acteurs het beste van zichzelf geven onder leiding van regisseur Bart Cafmeyer. “De Kras is een hedendaagse komedie waar er slechts te lachen valt als je de zuurtegraad van dit brokje toneel naar waarde weet te schatten. Al na vijf zinnen is alles waar het in het stuk om draait – de kras in de lift – verteld. “Voor ons is een stuk geslaagd als naast de steengoede dialogen ook die fameuze spiegel des levens wordt voorgehouden. Die dialogen zijn helemaal raak. We willen mensen doen lachen, ontroeren en hen soms een spiegel voorhouden om hen te laten zien, wie wij met zijn allen zijn. Het wordt een bitterzoete komedie over de kleine kantjes van de mens”, besluiten acteurs Filiep Delannoy en André Thijs. De cast: André Thijs, Marieke Noreille, Bart Cafmeyer, Mieke Remmerie, Filiep Delannoy en Sandra Haelewijn. De voorstelling wordt vier avonden gespeeld op 19, 20, 23 en 26 november. Tickets en info zijn te verkrijgen via toneelkringkunstenvreugd@gmail.com. (EVG/foto EVG)