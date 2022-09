Toneelkring Hoger Op eindelijk weer op de planken

Voor toneelkring Hoger Op was het twee jaar lijdzaam toezien hoe corona de hoofdrol opeiste. Eén jaar compleet niks en vorig jaar een keer of tien repeteren en opnieuw alles moeten stilleggen, dat was het. In november staan ze er terug, met een stuk waar pit én humor in zit en vooral ook in ’t zwart-wit én ’t West-Vlaams: ‘No nonsense’.

“Het is moeilijk om na een paar jaar stilzitten weer de draad op te pikken”, aldus Bianka Vandaele (46), ondervoorzitster van de vereniging, die ook zelf meespeelt in het stuk. “Het was eerst zoeken naar een geschikt stuk én een nieuwe regisseur, want alles zomaar opschuiven is geen evidentie in de toneelwereld. We kozen voor een stuk met vooral dames in de hoofdrol, No nonsense. Je raadt het al: het stuk speelt zich af in een klooster. Daar krijgen een aantal kloosterzusters het aan de stok met een corrupte vader-abt, die er alles aan doet om het klooster én de centen van de nonnetjes in handen te krijgen. Die nonnetjes leven van de productie van fruitsap en daar heeft vader-abt serieus geld geroken. Voeg daarbij nog eens de komst van een zekere Christiaan, die nogal wat doet denken aan Onze Lieve Heer zelf, en het wordt een hele soep. Vooral omdat de nonnenharten wat sneller gaan slaan door die goddelijke verschijning.”

Nieuwelingen en anciens

“We hebben dit jaar een aantal nieuwelingen op scène staan, aangevuld met enkele anciens. Ik mag dit jaar de scène delen met Rita Berteloot, Dorine Onraedt, Marc Depuydt, Franky Vandaele, Miria Defevere, Anica Denduyver en Vanessa Vermote. De kaartenverkoop start op 1 oktober. Kaarten kosten 8 euro en kan je bestellen via Roger.leyn@skynet.be. Mensen die nog kaartjes hebben van de vorige twee geannuleerde jaren kunnen die zeker inruilen voor een ticket voor dit seizoen. We spelen in cc De Beuk op zaterdag 19, woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 november, telkens om 20 uur. Ook op zondagnamiddag 20 november is er een voorstelling om 14.30 uur.

Mensen die eens een handje willen toesteken, zijn zeker welkom. We kunnen alle hulp gebruiken tijdens de voorstellingen, maar ook tijdens de voorbereidingen. Een mailtje sturen naar hogeropkortemark@gmail.com is de boodschap”, besluit Bianka. (Jeffrey Dael)

Info: www.hogeropkortemark.be