Toneelkring Harlekijn maakt zich klaar voor 40ste speeljaar

Toneelkring Harlekijn presenteert op 10, 11, 12, 14, 17 en 18 februari ‘B&B Stille Rust’ van Werner Van Branteghem in het Parochiaal Centrum in de Beekstraat 65. Het stuk wordt geregisseerd door Philip Strobbe, al sinds het eerste jaar actief bij Toneelkring Harlekijn.

“Nadat Marijke, de dochter van Pierre en Francine, uit het huis gaat, beginnen de ouders een tweede zaak, ‘B&B Stille Rust’, aangezien ze de ruimte over hebben. Pierre en Francine wonen echter juist naast hun familiebedrijf, funerarium ‘Eeuwige Rust’. Wanneer daar een plaatstekort is, wordt er een lijk in de B&B gelegd, maar de eerste gasten arriveren sneller dan verwacht”, doet Philip uit de doeken. “Zoals je kan raden, is dit stuk een komedie. We spelen meestal luchtigere stukken met onze toneelvereniging.”

Na een driejarige pauze is Toneelkring Harlekijn blij om er opnieuw in te vliegen. “De goesting is groot en dat merk je wel in de groep”, zegt Jurgen Buysschaert. In het stuk speelt hij de begrafenisondernemer en in september nam hij de voorzittersfakkel over van Philip. “Ik ben al 40 jaar lid van de toneelkring, die werd in 1982 opgericht, en blijf als enigste over van de originele leden. Destijds zochten ze nog een speler en zo ben ik erin gerold. Ik was 20 jaar voorzitter, maar heb altijd gezegd dat ik op mijn zestigste een stapje zou terugzetten”, vertelt Philip. Met ‘B&B Stille Rust’ is hij aan zijn 52ste regie toe, verspreid over verschillende toneelverenigingen.

“Wie interesse heeft om toneel te spelen, mag ons altijd contacteren. We zoeken nog naar acteertalent om onze groep te versterken”, zegt Jurgen.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.toneelkring-harlekijn.be of reserveren@toneelkring-harlekijn.be en kosten 9 euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 4 euro.

(MD)