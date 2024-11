Toneelkring Eligius brengt komedie ‘De Schoonste Dag’: “Geniet van avond vol plezier”

De toneelkring Eligius in Ruddervoorde is momenteel aan het repeteren voor hun nieuwste productie De Schoonste dag. De regie is in handen van Johan De Craemer en het stuk is van de hand van Yves Caspar, een opkomend talent binnen de toneelwereld.

Met dit stuk gaan ze opnieuw de huwelijkstoer op, in een komedie die een avond vol plezier moet brengen.

Het verhaal

Alex, gespeeld door Martijn Rommelaere, is in shock wanneer zijn vader Lucien (Karl Debaene) komt vertellen dat hij een nieuwe vrouw heeft leren kennen op het internet. Volgens Alex kan daar niets goeds van komen. Dat mens gaat zijn vader pluimen en zal gaan lopen met de erfenis. Groot is echter zijn verbazing wanneer Luciens nieuwe liefde Claire, gebracht door Martine Durein, afkomstig blijkt te zijn uit Parijs, waar ze in een groot herenhuis woonde op de Champs-Elysées. Alex’ hart maakt al snel een sprongetje. Het is een vrouw met geld! Onder het motto time is money vraagt Lucien Claire al snel ten huwelijk. De hele familie zet, onder deskundige leiding van weddingplanner Jacky, vertolkt door Charlotte Van Acker, alles op alles om van hun trouwdag de schoonste dag van hun leven te maken. Verder staan Tine Valcke (Lien), Stefanie Verplancke (Marinelle), Tommy Van Damme (Jean-Louis) en Frederik Isenbaert (Bobbie) op de planken. “Dat we opnieuw een huwelijk hebben in deze productie, is een louter toeval. We zochten een leuk stuk en zijn bij Yves Caspar uitgekomen”, weet Tine Valcke te vertellen. Eerdere stukken met huwelijksperikelen bij toneelkring Eligius waren er met Blind Getrouwd in 2022 en Die Rare Familie in 2019.

De voorstellingen gaan door op vrijdag 29 en zaterdag 30 november met start om 20 uur. Op zondag 1 december vindt de voorstelling plaats om 16 uur. Vrijdag 6 en zaterdag 7 december start de voorstelling om 20 uur. Meer informatie en reservering via: https://sites.google.com/view/toneelkring-eligius. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in de bibliotheek van Ruddervoorde.