Toneelkring eindelijk terug op het podium: Wat Op Scène zoekt het in de kelder

Toneelkring Wat Op Scène zou drie jaar geleden ‘De kat in de kelder’ brengen. De coronacrisis gooide op het allerlaatste nippertje roet in het eten, maar volgende week is het zover. Regisseur Linda Samyn en haar cast brengen de komedie waar de kat een prominente rol in speelt.

In 2020 waren ze er helemaal klaar voor, toneelvereniging Wat Op Scène zou het stuk De kat in de kelder van auteur Pol Anrys brengen. De generale repetitie op 11 maart verliep vlekkeloos, maar in plaats van de première op vrijdag 13 maart dienden ze die dag het decor af te breken en in allerijl op te bergen.

Drie jaar later speelt Wat Op Scène terug op het podium en nog wel met hetzelfde stuk. “In vergelijking met drie jaar geleden hebben we de cast iets moeten wijzigen”, zegt regisseur Linda Samyn. “Een aantal acteurs hebben ondertussen andere bezigheden of hebben het te druk zodat ze een kleinere rol wilden opnemen. Sowieso moesten we weer van nul herbeginnen.”

Debuut

Voor een aantal acteurs was het voldoende hun boek af te stoffen, Lisa Olievier en Emile Cneut maken hun debuut. Ook Linda Samyn maakt haar debuut als regisseur, hoewel ze drie jaar terug ook al de regisseur was. Heel wat toneelkringen lieten het stuk van 2020 voor wat het was en kozen voor een nieuw project. Wat Op Scène niet. “En wel omdat het zo’n mooi stuk is”, vervolgt Linda Samyn. “Het is zeer grappig. Er zitten verschillende verhaallijnen in met heel wat verrassende wendingen, maar het was vooral onze cast die zeer enthousiast bleef om dit stuk te brengen.” Het verhaal speelt zich af in de kelder van majoor Evarist Tanghe (Patrick Deltour). Die laat, tegen de zin van zijn zus Serafine (Ann Deprez), het kansarme gezin De Cat tijdelijk in de kelder van zijn huis wonen. Het gezin De Cat – dat bestaat uit vader Felix (Danny Demuynck), moeder Sylvia (Evelien Verbrugghe), dochter Kimberley (Lisa Olievier) en grootvader Marcel (Luc Kerkhof) – trekt aanvankelijk met tegenzin in bij de majoor. Als echter blijkt dat het huis van de majoor grenst aan een bankkantoor veranderen ze op slag van mening.

Dat brengt Felix op het idee om een tunnel te graven tot in de kelder van de bank waarin zich de kluizen bevinden. Het wordt uiteraard een hachelijke onderneming, want de majoor en zijn zuster mogen dit niet merken. Waar moeten ze met de aarde naar toe, hoe verbergen ze de toegang tot de tunnel voor nieuwsgierige blikken, hoe maskeren ze het lawaai van de drilboor die er aan te pas komt?

Hilarische situaties

Uiteraard leidt dit tot hilarische situaties als blijkt dat grootvader Marcel af en toe verrassend uit de hoek komt, dat Kimberley verliefd wordt op Sven (Emile Cneut) die te pas en te onpas in de kelder opduikt, dat Kimberley de majoor in hoge mate opwindt, dat Serafine op zoek is naar haar kat die blijkbaar spoorloos in de kelder is verdwenen…De loodgieter Roger (Axel Dejonghe) en sociaal assistente mevrouw Smets (Annelies Rysman) dragen bij tot de totale verwarring.

Enkele kaarten aan 9 euro per stuk zijn nog verkrijgbaar voor zaterdag 11 maart om 20 uur en zondag 12 maart om 17 uur. Kinderen betalen vijf euro. (Stefaan Lernout)