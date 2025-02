Toneelkring De Wirrewarre Klerken start 25ste speeljaar met ‘Bertha’s Bouletten’

Precies 25 jaar geleden was Toneelkring De Wirrewarre uit Klerken klaar om voor het eerst op de planken te staan. Eind deze maand gaat ‘Bertha’s Bouletten’ in première in het Dorpshuis in Jonkershove.

De Wirrewarre is ontstaan onder impuls van Andy Vandevivere, die ook de naam koos”, vertelt Aagje Van Maerrem. “Ann Robeir, die nog altijd lid is van de toneelkring, was er vanaf de eerste dag bij. Intussen zijn er een paar leden gestopt en enkele leden bijgekomen en is onze toneelkring een hechte vriendengroep geworden. Het was van meet af aan onze bedoeling de mensen een leuke avond te bezorgen. Daarom kiezen we steevast voor een komisch stuk zodat het publiek met een goed gevoel naar huis kan keren.”

Vrouwen in hoofdrol

“Als volkstoneel houden we eraan het komisch te houden, maar proberen we toch om het iedere keer een andere insteek te vinden. Zo worden dit jaar alle hoofdrollen in het stuk ingenomen door vrouwen, terwijl bij de meeste toneelstukken de hoofdrol voor de mannen is. Dus dat is toch wel uniek.”

“De laatste jaren spelen we viermaal voor een uitverkochte zaal en dat doet deugd. Een teken dat we goed bezig zijn en dat mensen appreciëren wat we doen. Dit jaar kozen we voor ‘Bertha’s Bouletten’, een stuk van Winnie Abel in een regie van Aagje Van Maerrem. Al sinds september vorig jaar zijn we bezig met het lezen en het repeteren van dit komisch stuk. Het is niet altijd eenvoudig om een stuk te vinden waar iedereen aan bod kan komen. Wat vooral tof is, is dat we in Houthulst drie toneelverenigingen hebben die ieder op hun eigen unieke manier zorgen voor een avond vol toneelplezier.”

Rijke neef

Het stuk gaat over Bertha, die in paniek is, want in 24 uur tijd moet ze haar sjofele kroeg omtoveren tot een prachtig restaurant. Haar rijke neef komt namelijk op bezoek. Om geld voor haar kroeg te krijgen, vertelde Bertha hem jaren geleden dat ze een succesvol en zeer exclusief restaurant had. In werkelijkheid is het een oude kroeg met weinig klanten. Nu moet Bertha plots doen alsof ze een sterrenrestaurant bezit. Daardoor is de dagelijkse gang van zaken in de kroeg volledig in de war. Wanneer de aankondiging komt dat een culinaire recensent van het tijdschrift ‘De Fijnproever’ het zogenaamde exclusieve restaurant zal bezoeken, breekt de chaos volledig uit.

Kortom, opnieuw een komedie van de bovenste plank.

Opvoeringen

De opvoeringen vinden plaats in het Dorpshuis in Jonkershove, telkens om 20 uur op vrijdag 28 februari, zaterdag 1 maart, zondag 2 maart, vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart.