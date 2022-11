Toneelkring De Coulisse brengt bekende ‘Taxi Taxi’ naar het MEC

Toneelkring De Coulisse legt momenteel de laatste hand aan zijn nieuwste productie, de bekende en hilarische komedie Taxi Taxi van Ray Cooney in een regie van Gunther Vanmassenhove.

“Deze komedie heeft negen jaar lang met veel succes gespeeld op de Londense West End en werd nadien ook in België door het professioneel theater gebracht”, aldus voorzitter Evelyne Vanwelssenaers. Taxi Taxi wordt op 17, 18 en 19 november om 20 uur en op 20 november om 19 uur in MEC Staf Versluys gespeeld door Jessica Pilays, Evelyne Vanwelssenaers, Geert Loncke, Caroline Herman, Guy Van Daele, Nick Onink, Katrien Ollieuz en Patrick Ricquier. Reserveren kan op 0473 288 544, aan de balie van het MEC of online via www.coulissebredene.be. Een toegangskaartje kost 10 euro (volwassenen) of 8 euro (kind -14 jaar) in voorverkoop. Aan de deur betaal je respectievelijk 11 en 9 euro. (MM)