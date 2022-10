Toneelkring breit vervolg aan ‘Daten voor dummies’: Wilt Van Gheeste op de planken met ‘La vie en Rose’

Daten is al jaren in, vraag het maar aan Elise De Gend. Zij is schrijfster en regisseur van het grappige het stuk ‘La vie en rose, daten voor dummies 10 jaar later’. Het wordt in de maand november opgevoerd in cultuurzaal De Balluchon door toneelvereniging Wilt Van Gheeste.

Komende maand november slaat Wilt van Gheeste de tenten op in cultuurzaal de Balluchon. Dan serveert het toneelgezelschap het uniek en zelfgeschreven stuk van Elise De Gend ‘La vie en Rose, daten voor dummies, 10 jaar later’. Een vervolg op ‘Daten voor dummies’ dat ‘Wilt van Gheeste’ als primeur in 2016 voor het voetlicht bracht.

Eenzame zielen

Waarom heb je in 2016 dat onderwerp eigenlijk aangesneden, vroegen we Elise op de vrouw af. “Dat lag voor de hand, want steeds meer koppels in mijn vriendenkring hadden via het internet een partner gevonden en het onderwerp intrigeerde me”, opent Elise. “Wie zette de stap? Hoe begin je aan zoiets? Wat waren de valkuilen? Dat waren vragen die allemaal door mijn hoofd spookten en waarop ik een antwoord wou. Ik had een paar vrienden heimelijk aan de tand gevoeld en heb er een workshop voor eenzame zielen van gemaakt.”

Of er ook echte koppels ontstaan zijn op de scène weet ik niet

“Ik was niet van plan er een vervolg aan te breien, maar het leven besliste er anders over. Toen twee van mijn speelsters van ‘Daten’ uit verschillende toneelgezelschappen zware chemo moesten ondergaan, probeerde ik voor wat afleiding te zorgen door enkele bladzijden met replieken door te zenden van een mogelijk vervolg. Het werd gesmaakt, dus schreef ik dapper verder… Het is ‘ons’ stuk geworden, een pretentieloze komedie”, vervolgt Elise.

Serene toestand

Zijn er in het echt koppels ontstaan tijdens het spelen? “Tijdelijk wel voor hun rol, maar of er echte koppels zijn ontstaan weet ik niet. En als ik het wist, zou ik dat niet bekend maken, dat is mijn taak niet”, lacht Elise die zich zelf niet aan daten waagt. “Nee, mijn leven is in balans en ik koester deze serene toestand. Op een bepaald moment van je leven herbeginnen vraagt moed en flexibiliteit en laat ons zeggen dat de soepelheid van de ledematen recht evenredig is met het kunnen sluiten van compromissen. Ik apprecieer wel mannelijk gezelschap om eens te gaan dineren of naar een opvoering te gaan kijken, maar daar blijft het bij”, besluit ze.

Voorstellingen zijn er op 5 november om 20 uur, 6 november om 15 uur, 9, 11 en 12 november, telkens om 20 uur. (EV)

Tickets kosten 9 euro en kunnen aangekocht worden via www.ticketwinkel.be of 0478 39 39 49.