Toneelkring Bouckhout op de planken met Slip-Gevaar: “We willen de mensen aan het lachen brengen”

Toneelkring Bouckhout stelt vol trots de 53ste productie voor. Tijdens de première van 24 maart brengen de acteurs het komische stuk Slip-Gevaar. Zeven spelers staan op de planken en Donald Litière verzorgt de regie.

“Voor het eerst in mijn toneelcarrière maak ik mee dat er een verplichte stop ingelast werd om toneel naar voor te brengen”, vertelt secretaris Patrick Deblaere. “Na drie coronaseizoenen staan we gelukkig opnieuw op de planken. Ons toneelgezelschap Bouckhout brengt graag komische stukken. We willen mensen aan het lachen brengen en de aanwezigen laten genieten van enkele uren pure ontspanning. We brengen dan ook boeiend theater waarvoor onze spelers het beste van zichzelf geven. De repetities zijn volop aan de gang en we kozen voor het blijspel van Johan Deckers onder de titel Slip-Gevaar.”

Ervaren regisseur

De regisseur van het stuk is Donald Litière. “Donald is afkomstig van Kortrijk en woont nu in Meulebeke”, gaat Patrick verder. “Hij begon zijn theatercarrière in 1971. Aan de leeftijd van 15 jaar speelde hij mee bij het operette gezelschap KLT in Kortrijk, waar hij 25 jaar operettes en musicals verzorgde. Later speelde hij ook bij de operette in Ieper en in Tielt. Na het volgen van talrijke cursussen begon hij aan zijn eerste regieopdrachten bij het Marks amateurtoneel. Er volgden er nog meer, waarvan twee keer bij onze toneelkring. Donald beschikt over bakken ervaring en het toneelstuk wordt prachtig.”

Dameslingerie

Een fabrikant van dameslingerie is de wanhoop nabij als zijn vrouw hem verlaat en zijn firma op de rand van het bankroet staat. Een goede vriend weet raad, maar daardoor komt de fabrikant nog meer in de problemen. Als zijn vrouw het toch weer goed wil maken, gaat het pas goed fout en valt hij van de enige netelige situatie in de andere.

Toneelmeester is Claudine Vandewiele en de tekststeun is in handen van Joris Denoo en Kristien Decorte. Er zijn zeven voorstellingen voorzien op vrijdagen 24 en 31 maart om 20 uur. Op zaterdagen 25 maart, 1 april, 8 april om 20 uur en op zondag 2 april om 16 uur en op paaszondag 9 april om 20 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in zaal de De Feniks, Beernemstraat 25. De tickets zijn genummerd en kosten 9 euro.

Reserveren kan op 0474 47 42 23 of online via www.toneelkring-bouckhout.be.