Toneelkring Boontje zet hilarische ‘Allo! Allo!’ op de planken: “Het wordt smullen van al die onvergetelijke typetjes”

Na het beklijvende verteltheater van ‘Minor Swing’ gaat toneelkring Boontje dit jaar opnieuw de humoristische toer op. En hoe? Boontje waagt zich aan de theaterversie van het alom bekende ‘Allo!Allo!’ met wereldberoemde typetjes als René Artois, Herr Flick, Yvette en Michelle of the Resistance. “16 acteurs op het toneel, talloze decorwissels,…het lijkt bij momenten op Studio 100 in ’t klein”, geeft huisregisseur Filip Ledaine aan.

Met ‘Allo! Allo!’ speelt toneelkring Boontje straks een absolute blockbuster, zowel qua uitdaging als qua publieke belangstelling. Een week voor de première zijn bijna 1.800 tickets de deur uitgegaan en blijven nog nauwelijks plaatsen over in het MEC Staf Versluys, waar Boontje vijf dagen naeen zal spelen.

‘Allo! Allo!’ is dan ook zo herkenbaar als wat. De tv-reeks speelde vele jaren lang ook op de Vlaamse zenders en is er vandaag nog altijd te bekijken. Zeldzaam zijn allicht zij die nog nooit van ‘The Fallen Madonna with the big boobies’ of lieutenant Grubers ‘little tank’ hebben gehoord.

“Dat maakt de uitdaging natuurlijk des te groter”, geeft Filip Ledaine aan. “De mensen kennen al die typetjes van tv en zullen ongetwijfeld vergelijken. Neem nu Aäron Lowyck, die agent ‘good moaning’ Crabtree speelt. Dat is best een moeilijke rol, want Crabtree staat bekend om zijn eindeloos foute uitspraak van het ‘Engelse’ Frans in de reeks. Aäron moet dat overdoen in het Nederlands. De oplossing bestond erin hem de rol volledig fonetisch te laten aanleren. Maar de mensen zullen toch vergelijken, hoor. Dat is onvermijdelijk. Dan is een onbekende rol spelen in een voor het publiek onbekend stuk makkelijker. De toeschouwers hebben dan geen referentiepunt.”

Leuk personage

Het toneelstuk ‘Allo! Allo!” brengt een origineel verhaal, dat uiteraard gebaseerd is op de tv-serie. “De auteurs van de reeks, Jeremy Lloyd en David Croft, schreven ooit dit toneelstuk als spin-off van de reeks. De ingrediënten uit de reeks zijn uiteraard zonder uitzondering aanwezig in het stuk: de overspelige René Artois, het schilderij ‘Fallen Madonna…’, de twee Britse piloten die moeten verborgen worden, de naïeve Duitse bezetter,… het is en blijft hilarisch theater.”

‘Allo! Allo!’ vertelt net als de tv-reeks het verhaal van de overspelige René Artois en zijn ‘Fallen Madonna with the big boobies’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het bezette Frankrijk, wordt zijn café het centrum van geheime activiteiten. René heeft een passionele relatie met zijn twee diensters, van het verzet moet hij tegen wil en dank twee Britse piloten verbergen en tegelijkertijd bakt hij zoete broodjes met de Duitse bezetter. Het wordt dus smullen van al die onvergetelijke typetjes.

“Alleen Fanny, de moeder van Yvette die gekluisterd is aan haar bed, ontbrak in het toneelstuk. Maar ik heb er haar zelf bijgeschreven omdat het toch om een leuk personage gaat”, aldus de regisseur.

‘Allo! Allo!’ belooft ook veel visuele humor. “En veel decorwissels. Centraal staat natuurlijk het café van René en Yvette, maar er volgen straks ook scènes in hun slaapkamer, het kantoor van de kolonel,… Onze decorbouwers hebben deze keer echt het onderste uit de kan gehaald. Ze hebben in totaal, over een periode van drie maanden, liefst 300 uur aan de decors gebouwd. Op decorvlak is deze productie voor een amateurtoneelkring eigenlijk ongezien.”

Praktisch

Boontje speelt ‘Allo! Allo!’ op woensdag 22, donderdag 23, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 november in het MEC Staf Versluys. De vertoningen vangen aan om 20 uur, behalve op zondag wanneer een matinee om 14.30 uur wordt gespeeld.

Een theaterticket kost 12 euro (10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en 65-plussers op zondag 26 november). Kaarten zijn uitsluitend te verkrijgen in het MEC Staf Versluys (059 56 19 60).

Voor meer info kun je terecht op www.toneel-boontje.be.