Toneelkring Bartje brengt klucht ‘Pak de poen’: “Voorverkoop gaat heel vlot”

Toneelkring Bartje brengt op 15, 16, 21, 22, 26, 29 en 30 maart het stuk ‘Pak de poen’ op de planken in zaal Concorde in Pollinkhove. De voorverkoop loopt als een trein en enkele voorstellingen zijn zelfs al uitverkocht.

In het stuk van Ray Cooney, dat werd vertaald door Dirk van Vooren, staat de brave kantoorbediende Alain centraal. Na een werkdag komt hij thuis met het verkeerde koffertje. In plaats van een halve pistolet met choco, zit daarin 10 miljoen euro. Na die ontdekking wil hij meteen vertrekken en zijn doodsaaie leventje inruilen voor een luxueus bestaan onder de Braziliaanse zon. Maar zijn vrouw Sylvie is daar niet voor te vinden. Zij vraagt zich vertwijfeld af waar dat geld vandaan komt. Daarbij kunnen ze die avond niet vertrekken omdat een bevriend koppel komt eten. Daarbovenop dagen ook heel wat onverwachte figuren op. Dat alles leidt tot een geweldige klucht met veel humor en boordevol persoonsverwisselingen.

De regie is in handen van Koen Vandenberghe. De acteurs die dit jaar het mooie weer maken bij Bartje zijn Celine Beheydt, Sofie Verstraete, Cinzia Vandendriessche, Herlinde Decroos, Kris Demuynck, Danny Snick, Niels Callewaert en Thomas Arnaert.

Opvoeringen

De opvoeringen vinden plaats op zaterdag 15 maart om 20 uur, zondag 16 maart om 16 uur, vrijdag 21 maart om 20 uur, zaterdag 22 maart om 20 uur, woensdag 26 maart om 20 uur, zaterdag 29 maart om 20 uur en zondag 30 maart om 16 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via toneelkring.bartje@gmail.com.

“De voorverkoop gaat heel vlot”, zegt Frederik Devloo van toneelkring Bartje. “Het succesverhaal blijft duren. Binnenkort gaan we zoals de voorbije jaren de kaap van 1.400 verkochte kaarten halen. De voorstellingen op zondag 16 maart, vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart zijn al volledig uitverkocht. Ook die van zaterdag 15 maart is zo goed als volzet.”

Wie nog een plaatsje wil, wacht dus best niet te lang meer om te reserveren.