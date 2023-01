Toneelkring acht keer op planken met humoristisch stuk: Jubilarissen bij Totetrekkers

Toneelgezelschap De Totetrekkers staat binnenkort opnieuw op de planken. Op vrijdag 27 januari vindt de première plaats van het stuk ‘Glazen Bol en koffieprut’. Koen Vandoorn en Dorine Lambrecht staan dit jaar 25 en 20 jaar op de planken.

De leden van toneelkring De Totetrekkers zijn aan hun 33ste speeljaar toe. De groep koos voor een volks stuk vol humor. Het stuk is geschreven door Hilda Vleugels en de regie is voor het tweede jaar op rij in handen van Johan De Craemer. De korte inhoud klinkt als volgt: “Drie dames consulteren een waarzegster. Ze beklagen zich over hun echtgenoten en ze krijgen het nodige advies. De ene dame moet het hulpeloos vrouwtje spelen, de andere dame gaat in staking en dame drie denkt aan scheiden. Ze vertoeven samen op de camping en ze besluiten om de raad van de waarzegster toe te passen. Die ommekeer zorgt voor hilarische toestanden.

Toneelfamilie

Koen Vandoorn (53) staat al 25 jaar op de planken. Plankenvrees kent hij al lang niet meer. “Toneel spelen, is voor mij ontspannen en me totaal uitleven in een andere leven”, weet Koen. “Ik speel het liefst komische rollen. Mensen doen lachen en tevreden stellen is voor iedere toneelspeler een doelstelling. Ik kom uit een toneelfamilie. Mijn vader Lucien is actief als decorschilder, mijn moeder Monique helpt ook graag mee achter de schermen. Mijn zoon Jordy zorgt voor het geluid en mijn vrouw Sandy Quintyn is toneelmeester. Mijn grootste droom is om ooit eens samen met Jordy op de planken te staan.”

“Ik voel bij ons toneelgezelschap vriendschap en een hecht groepsgevoel”, vult Koen nog aan. “Wij worden als spelers in de watten gelegd door het bestuur. De moeilijkste periode binnen mijn toneelcarrière was op 17 mei 2014. Mijn collega speelster An Kerckaert liet dan het leven en dit na ziekte. Je ziet dat vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen.”

Black-out op podium

Dorine Lambrecht (58) speelt 20 jaar toneel bij De Totetrekkers. “Toneel spelen is je uitleven in een rol die op je lijf geschreven is. Ik speel graag rollen met veel actie en humor. Voor ik het podium op stap, drink ik eerst een Rodenbach. Dat neemt mijn stress weg en zorgt ervoor dat het spelen vlot verloop. Ook al neemt het toneelspelen heel veel tijd in beslag, ik kan het echt niet missen. Het is mijn passie en bij De Totetrekkers voel ik veel vriendschap. Het is een toffe groep en we steunen elkaar door dik en dun. Tijdens mijn toneelcarrière maakte ik ooit eens een grote black-out mee. Ik wist mijn tekst niet meer en was mijn tekst kwijt. De souffleur sprak de tekst in, maar ik hoorde dit totaal niet. De paniek was te groot. Gelukkig hielp mijn tegenspeler mij en zo was ik opnieuw vertrokken.” (Nele Sabbe)

De acht voorstellingen vinden plaats in CC De Feniks. Op vrijdagen 27/01, 03/02 en 10/02 en zaterdagen 28/01, 04/02, 11/02 om 20 uur en op zondagen 29/01, 05/02 om 16 uur. Tickets (9 euro) zijn te bestellen via www.totetrekkers.be.