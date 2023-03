Toneelgroep Uylenspieghel viert 50ste verjaardag met Moord-Diner

Het 50-jarig bestaan van Toneelkring Uylenspieghel werd ingezet met een nieuwjaarsreceptie in De Wante. Het wordt een druk jaar voor de toneelkring.

Vanaf 24 maart is er Moord-Diner ‘Nondedjeu’ in ’t Goed ter Couteren in de Handelsstraat. De toneelkring speelt ook nog op zaterdag 25 maart, zondag 26 maart, woensdag 29 maart, vrijdag 30 maart, zaterdag 1 april en zondag 16 april. Praktisch alle voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. Info en reservatie: 051 31 92 96. In het najaar wordt er terug een andere voorstelling gespeeld. Ulenspieghel kiest ervoor om een kaskraker uit vervlogen tijden van onder het stof te halen en met de huidige spelers op te voeren. Op onze foto bemerk je de vereniging tijdens het nieuwjaarsfeest in De Wante. (Patrick D./foto FODI)

lobkedebeuf@hotmail.com