Toneelgroep Uilenspiegel uit Tiegem pakt uit met dolle deurenkomedie

Toneelgroep Uilenspiegel uit Tiegem pakt met ‘Deuren Durnez nv’ opnieuw uit met een dolle deurenkomedie. Het verhaal gaat over een deurenwinkel die uitgebaat wordt door een koppel waar behoorlijk wat sleet op zit. Doorheen de dag komen allerlei klanten over de vloer die zorgen voor een chaotische samenloop van omstandigheden.

Traditiegetrouw geven de acteurs het beste van zichzelf tijdens het laatste weekend van november, het eerste van december en de woensdag ertussen. De Mensindezaal naast de kerk in Tiegem wordt omgebouwd tot een heuse theaterzaal die plaats biedt aan 140 theaterliefhebbers. Met zes voorstellingen en één sponsoravond spelen ze in totaal voor een kleine duizend man.

“We zijn blij om nog eens een echte deurenkomedie te spelen”, zegt hoofdrolspeler Günther Vanmaercke. “We hebben nu al enkele jaren geen deurenkomedie meer gedaan, maar dit jaar is het weer zo ver. We merkten dat ons vaste publiek dat weet te appreciëren. Zelf kijk ik er ook enorm naar uit.”

Bij een deurenkomedie speelt het decor natuurlijk een heel belangrijke rol. Daar heeft de toneelgroep heel wat ervaring mee, want jaar na jaar weten ze het publiek te verrassen met een prachtig decor. Technicus Koenraad Demeyer: “Vorig jaar experimenteerden we zonder decor. Dat was wel goed, maar we kregen toch vaak de vraag of het dit jaar weer met decor zou zijn. We hebben hiernaar geluisterd en besloten om er dit jaar weer één te bouwen.”

“We hopen dat het aanslaat, al denk ik niet dat we de decors van gewezen voorzitter Arnold Vantieghem zaliger kunnen evenaren. Hij was de drijvende kracht achter onze toneelgroep en heeft sinds zijn overlijden vorig jaar een grote leegte nagelaten. De eerste voorstelling zonder onze bezieler, het zal straks vreemd aanvoelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze spelers en vrijwilligers alles zullen geven om het publiek een mooie avond te bezorgen.”

Ook regisseur Gino Bruneel kijkt uit naar de première op vrijdag 24 november: “Ik heb al enkele producties met deze groep op de teller staan. Elke keer opnieuw verbaast het me in welke warme familie ik terechtkom. Een warme familie die elke keer alles geeft om het publiek te verwennen. Ik weet dat de voorstelling straks er weer boenk op zal zijn!”

Tickets (8 euro) zijn te bestellen via 056 68 14 40 of www.uilenspiegeltiegem.be/reservaties