Toneelgroep Podium na vier jaar terug

Op 17, 18, 19, 25 en 26 maart is Toneelgroep Podium Ooigem na een onderbreking van vier jaar opnieuw van de partij in oc Leieland. De 44ste voorstelling ‘De Tante van Charly’ is vijf keer volledig uitverkocht.

Boezemvrienden Raymond en Charles willen met hun liefjes Eline en Celine afspreken vooraleer die vertrekken op zomervakantie naar de Riviera. De vader van de twee zusjes vindt niet dat die flierefluiters een goede partij zijn voor zijn dochters. Hij denkt dat ze uit zijn op het familiekapitaal. Om de meisjes te overtuigen van het tegendeel schakelen de twee vrienden de butler in, die zich moet voordoen als een rijk familielid. Maar als het echte familielid verschijnt loopt alles in het honderd.

Dit blijspel vertolkt toneelgroep Podium. De rol van Raymond wordt gespeeld door Jonas Haerink, debutant op het grote podium. “Toen Heidi Vandesompele duidelijk maakte dat het gezelschap nog op zoek was naar acteurs hapte ik toe. Het was Ilse Dobbels die me definitief over de streep trok”, vertelt de 27-jarige Wielsbekenaar.

Dictie

“Ik wist eerlijk gezegd niet goed wat ik hier moest van verwachten. Voor mij is het immers de eerste keer dat ik voor het grote publiek op de planken zal staan. Het was toch even schrikken toen ik die grote zaal zag die voor al onze voorstellingen al uitverkocht is. We begonnen in januari met de repetities, en het begint goed te lopen. Ik kan je nu al zeggen, dit smaakt naar meer.”

Ook Mathias Vandesompele (26) is toe aan zijn debuut op de scéne. “Ik kom al jaren kijken naar de voorstellingen van toneelgroep Podium”, vertelt de Ooigemnaar die de rol van Charles vertolkt. “Toen me de vraag werd gesteld heb ik meteen toegehapt. Mijn enige ervaring op het podium is het feit dat ik vroeger dictie volgde. Daar speelden we kleine voorstellingen. Ik ben hier in een leuke bende terechtgekomen waar de sfeer altijd top is. We hebben hier al heel wat afgelachen. Het is pas afgelopen week beginnen doorsijpelen dat het er bijna is. Gezonde stress steekt de kop op (lacht). De voorstelling is in twee delen. Het eerste duurt één uur en een kwart, gevolgd door een pauze en nog eens 45 minuten.”

Ook nieuw, maar geen debutant, is Jimmy Santens die de rol van Olivier speelt. “Ik ben hier om te depanneren zeg maar”, vertelt Jimmy (63) die al 20 jaar voorzitter is van toneelgroep ‘De Vagebonden’ uit Wortegem. “Drie jaar geleden speelde ik de rol al voor onze groep. Veel geheimen kent het stuk voor mij dus niet meer. Er zal een gezonde dosis adrenaline aanwezig zijn, maar stress heb ik al lang niet meer.”

Regisseur Steven Martens is eveneens voor het eerst aan de slag bij ‘Podium’ “Ik vervang de echte regisseur die ziek verstek moest geven”, zegt Steven van toneelgroep De Vagebonden’. “Het stuk zit nog vers in mijn geheugen, dus stemde ik snel toe. Normaal repeteren we hier drie weken langer aan, maar ze nemen het allemaal goed op.”

“Ik ben er van overtuigd dat dit een supervoorstelling wordt. Enkel het West-Vlaams was in het begin een beetje Chinees voor mij (lacht), maar ik ben ondertussen al goed ingeburgerd.” (ELD)