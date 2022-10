Toneelgroep Plankenkoorts brengt nieuwe komedie

DIKSMUIDE Toneelgroep Plankenkoorts koos dit jaar voor de dolle komedie ‘Soep met Balletjes’ van de hand van Willy Gilis en Anny Nijs in een regie van Katrien Remmery. De voorstellingen staan begin december gepland.

Het stuk speelt zich af op een camping waar Fred en Magda al jaren vaste klanten zijn. Ze voelen zich er goed. En dan vooral Fred, die zich maar al te graag laat verwennen en bedienen door zijn vrouw. Zolang hij maar kan luieren voor de tv en op tijd en stond een frisse pint kan pakken met wat chips, is zijn vakantie perfect. Wanneer er dan op een dag ook nog eens knappe jongedames op de camping toekomen, voelt hij zich als onverbeterlijke versierder helemaal in zijn sas. Tot grote vreugde van Magda komt ook haar zoon Jacky, mét liefje, op bezoek. Maar of zijn levenswandel wel zo zuiver is als Magda en Fred denken, valt te betwijfelen.

Hilarische situaties

Het wordt een stuk vol hilarische situaties die het publiek zal laten schateren. In de rolbezetting vinden we Marc De Keyrel als Fred, Nadine Vandorpe als Magda, Peter Vlaeminck speelt zoon Jacky, Valerie Vanacker neemt de rol van Heidi op zich, Els Monstrey geeft vorm aan Daisy. Suzy wordt vertolkt door Yolande Declerck en Loulou door Jeannine Beerlandt. John Roose vertolkt de rol van Roberto, terwijl Marc Putman gestalte geeft aan Jules. De overige campingbewoners zijn: Stijn Sinnaeve, Sharlene Seys, Bjorn Debruyne en Nathalie Debruyne. Wim Vandenberghe, Luc Debruyne, Lugy Verbrugghe, Danny Buggenhout, Bernard Van Acker en Marc Du Moulin zorgen voor het decor, tekststeun komt van Chris Vandewalle en Frank Van Brabant. De techniek is in handen van Danny Buggenhout, Dirk Verougstraete en Kurt Bethuyne. Conny Vanderper zorgt voor de grime. De speeldata zijn zaterdag 3 december om 20 uur, zondag 4 december om 18 uur, woensdag 7 december om 14 uur, vrijdag 9 december om 20 uur en zaterdag 10 december om 20 uur, telkens in CC Kruispunt. Wie wil genieten van deze ontspannende klucht, kan vanaf maandag 24 oktober kaarten kopen via CC Kruispunt.