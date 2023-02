Toneelgroep Knipperlicht uit Zulte eindelijk weer op de planken

Toneelgroep Knipperlicht is terug van weggeweest. Nadat zowel de pandemie als allerlei praktische problemen meermaals roet in het eten gooiden, gaat komend weekend hun nieuwe voorstelling ‘Stilte, wij draaien’ in Zulte in première. “Het is een knotsgekke komedie waarin een toneelgezelschap op scene een film opneemt”, zegt voorzitter Eric Van Craeyenest.

Het laatste toneelstuk dat de Toneelvereniging Knipperlicht op de planken bracht, dateert al van 2018. ‘Thee met honing of met citroen’ was eveneens een komedie en die werd erg goed onthaald door het publiek.

Tijdens de voorbereidingen van die voorstelling, ontdekten Eric Van Craeyenest en de zijnen dat de originele Franse auteur van ‘Thee met honing of met citroen’ net een nieuw stuk geschreven had. “Dat heette in het Frans ‘Silence, on tourne’ en we wisten meteen dat we wilden proberen om dit stuk ook in Zulte te brengen”, zegt Eric.

In het water

“Iedereen was in de wolken over de stijl van zijn vorig werk. Oorspronkelijk waren we van plan om in première te gaan met ‘Stilte, wij draaien’ in februari van 2022. De voorbereidingen en repetities waren in volle gang in het najaar van 2021 maar toen was er nog steeds wat onzekerheid door het coronavirus. In november van dat jaar kwam de overheid met de compleet onbegrijpelijke regel dat we wel toneel mochten spelen maar niet mochten repeteren.”

“Technisch gezien gold een repetitie als een privébijeenkomst en dat mocht niet. Lieten we publiek toe, dan was het plots een evenement en dat mocht wel. We zijn dus verder blijven repeteren maar we zorgden ervoor dat er telkens een paar toeschouwers aanwezig waren. Helaas kwam vlak voor de kerstdagen van 2021 de beslissing dat bijeenkomsten helemaal verboden werden. Onze première van vorig jaar viel dus in het water.”

‘Stilte, wij draaien’ moest dus ondanks alle moeite uitgesteld worden tot dit jaar. De pech was echter nog niet voorbij voor Toneelgroep Knipperlicht. “Een acteur kon niet meer meespelen door veranderingen in zijn werkschema, een andere viel uit wegens ziekte en een actrice was intussen hoogzwanger.”

Vervangers

“Uiteindelijk vonden we voor hen allen waardige vervangers, mijn zoon en regisseur Kristof van Craeyenest neemt zelf ook een rol op zich, vaste waarde Dirk Goeminne doet ook weer mee, net als Martine Snauwaert die in 1981 al meespeelde met ons allereerste stuk.” (JF)