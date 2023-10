Toneelgroep Klakkeboem speelt ‘Duivelsengel’ in Moen

Klakkeboem start dit weekend het toneelseizoen met ‘Duivelsengel’ van Dennis Potter. Het gezelschap is van Zwevegem-Knokke, maar speelt in oc Den Tap in Moen.

Dennis Potter is geboren in het Engelse Berry Hill, in een mijnwerkersgezin, en wordt beschouwd als een van de meest vernieuwende en invloedrijke schrijvers uit de Britse tv-geschiedenis. Regisseur is Johan Depaepe. Hij begon jaren terug bij Studio Zwevegems Teater om door te groeien naar het Zwevegems Teater. Nu is hij al een tijdje actief bij Klakkeboem.

Duivelsengel gaat over Tom en Annie Baetens die ten einde raad zijn. Al twee jaar zorgen ze voor hun dochter Stefanie, die na een ongeluk met vluchtmisdrijf catatonisch in bed ligt en constant zorgen nodig heeft. De betweterige, gefrustreerde en knorrige Tom heeft geen enkele hoop meer, de diepgelovige Annie daarentegen ziet in elke kleine verandering bij Stefanie een lichtpuntje. De relatie en de toekomst van het koppel liggen in puin.

Extreme gevolgen

Maar dan verschijnt Maarten aan de deur: een voorkomende jongeman die beweert een goede vriend van Stefanie te zijn, en aanbiedt om een tijdje bij het gezin te blijven om voor haar te zorgen. Annie verwelkomt deze ‘reddende engel’ met open armen. Tom is wantrouwig, maar laat zich uiteindelijk toch inpakken. Maarten is evenwel niet zomaar een jongeman, en zijn ware bedoelingen komen beetje bij beetje aan het licht, met extreme gevolgen…

Op de planken staan Marie Boullart, Stijn Vandenhende, Maddie Van Exem en Kurt Velghe.

Er zijn zes voorstellingen voorzien: op zaterdag 28, zondag 29 oktober en dinsdag 31 oktober en op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 november. Alle voorstellingen starten om 20 uur, behalve die op zondag die begint om 18.30 uur. Kaarten kosten 10 euro, wie jonger is dan 21 jaar betaalt 6 euro.