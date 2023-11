Toneelgroep Haringe brengt vijf opvoeringen van Non Stop: hilarische toestanden in ‘t klooster

In december brengt Toneelgroep Haringe vijfmaal het stuk Non Stop in zaal De Levaard. Na vele volkse blijspelen brengt de toneelgroep dit jaar een echte komedie. Katrien Goussey is aan haar eerste optreden toe.

Sinds 2008 brengt Toneelgroep Haringe zijn voorstellingen in zaal De Levaard. Daarvoor werd er nog in buitenlucht gespeeld, al was dit toen wel telkens in de maand september. “Het was een unicum, en we hadden er een publiek voor dat graag op de buitentribune zat. Maar aan alles komt ooit een einde en dat we vanaf 2008 verhuisd zijn naar De Levaard hebben we ons nog nooit beklaagd. Nu kunnen er immers meer toneelliefhebbers onze opvoering volgen”, klinkt het bij duivel-doet-al Stef Ryon.

Acteurs

Tijdens de 41 vorige theaterseizoenen bracht Toneelgroep Haringe vooral volkse blijspelen op de bühne, maar dit jaar werd gekozen voor een komedie. “Sommige van onze acteurs spelen liever een blijspel dan een komedie. En het is dan ook helemaal niet evident om in een klein dorp als Haringe voldoende spelers te vinden. Nelly Behaeghel en Willy Neuville waren er al elk jaar bij en dus spelen ze dit jaar voor de 42ste maal. En dit jaar mogen we alvast met Katrien Goussey ook een nieuwe actrice verwelkomen. We zijn blij dat er af en toe iemand nieuw onze groep komt vervoegen. Zo blijft de toneelgroep een mix van jong en oud, waarbij echte ervaring verweven wordt met speelse onwetendheid en leergierigheid. We zoeken elk jaar naar nieuw bloed, en eigenlijk hadden we al een tijdje een vermoeden dat Katrien Goussey zin zou hebben op mee te spelen. Zij is immers de zus van Ludwine Goussey, die in Krombeke tot voor enkele jaren Toneelgroep T72 leidde en waarbij ze ook meespeelde. Het toneelspelen zit dus een beetje in de genen. Blijkbaar was hun vader wijlen Willy Goussey ook een geboren acteur, die evenwel nauwelijks kansen kreeg om zijn toneelkunsten te tonen”, aldus Stef Ryon.

Verrassend

De komedie Non Stop gaat over het klooster ‘Zusters Bekeerlingen’ waar dames die op het verkeerde pad geraakten de kans krijgen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. En natuurlijk waakt moeder overste over deze dames als een strenge warme moeder, maar zelf blijkt ze eigenlijk ook niet onbesproken. En wanneer dan plots een ontsnapte gevangene per toeval binnen de kloostermuren belandt, is het hek helemaal van de dam. Non Stop is een succesvolle komedie van de Franse auteur Noël Percy die door Toneelgroep Haringe werd bewerkt en hertaald naar de Westhoek. Het stuk zit vol verrassende situaties en vooral hilarische momenten.

Het wordt dus een meer dan ontspannende brok toneel die wordt opgevoerd door Nelly Behaeghel, Martine Boone, Karel Caenen, Christine Deroo, Katrien Goussey, Willy Neuville, Stef Ryon en Stefanie Vanwildemeersch.

Gilbert Vandamme, die door de jaren heen al tal van lokale toneelverenigingen regisseerde, is de regisseur. Wie herinnert zich niet de bijzonder succesvolle vertelwandelingen van de stad Poperinge in de deelgemeenten van enkele jaren terug? Peter Myny assisteert, terwijl Geert Barbry als telg van de families rond het Westouters Volkstoneel, voor licht en klank zorgt. Achter de schermen staan nog heel wat anderen klaar om van deze 42ste editie een ware voltreffer te maken.

Opvoeringen

De opvoeringen vinden plaats in zaal De Levaard in Haringe op vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 4 en vrijdag 8 december telkens om 20 uur en op zondag 10 december om 19 uur. Toegangskaarten kosten 9 euro en kunnen gereserveerd worden via www.haringe.be of toneelharinge@gmail.com. Kaarten bestellen kan ook bij alle spelers en medewerker en in café Sint-Joseph in Haringe of telefonisch via 0473 37 08 23 of 057 30 06 07. (Paul Carbon)