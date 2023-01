Toneelgroep Eigen Taal brengt ‘Het Testament van de Baron’

Toneelvereniging Eigen Taal kruipt ook dit jaar weer op de planken. Begin maart willen de leden het publiek aan het lachen brengen met de komedie ‘Het Testament van de Baron’.

“De mensen mogen opnieuw een voorstelling van ons verwachten, zoals ze al jaren gewoon zijn. We bezorgen hen weer een ontspannende avond, ze kunnen weer eens goed lachen”, verzekert voorzitster Corine Blondeel (60).

Nieuwigheden

Maar het gezelschap heeft ook enkele nieuwigheden in petto. Zo werkt Eigen Taal voor het eerst met een regisseur van buitenaf. “Deze voorstelling is ons 45ste speeljaar. Al die jaren kwam de regie vanuit eigen kring. Maar voor Het Testament van de Baron verwelkomen we een nieuw gezicht, Pieter Verbeke. Hij zorgt voor een nieuwe, frisse blik in de vereniging”, vertelt Corine. Het publiek kan ook een nieuwe wind op de planken ontdekken. “We hebben er dit jaar twee nieuwe speelsters bij: Marleen Vandaele en Laurien Beddeleem. Leuk voor ons en voor het publiek is dat Laurien in de voetsporen van haar mama treedt.” Virginie Langsweirdt is al jaren een vast gezicht bij Eigen Taal en kan haar hobby nu samen met haar dochter uitoefenen. Virginie: “Het is onwaarschijnlijk tof om samen met Laurien op het podium te staan. We spelen dit jaar weliswaar geen moeder en dochter op de planken, maar het zorgt toch voor leuke herinneringen.” Ook Laurien is alvast enthousiast over haar eerste rol. “Ik volg al enkele jaren de woordopleiding aan de Academie, dus ik wou al langer die ervaring in de praktijk omzetten. Ik stond in Zillebeke al eens op het podium als figurant, maar nu kreeg ik een echte rol. Ik kijk al uit naar de voorstellingen!” vertelt de zeventienjarige. Natuurlijk neemt ook de vaste spelerskern weer een rol op. “Maar een toneel kan alleen maar slagen als er ook heel wat hulp achter de schermen paraat staat. Zo helpt Yves ons al 28 jaar met de techniek en staat Christa ons al zeker 20 jaar bij als souffleuse. Zij zijn echt onmisbaar. Ook de hulp van de barmensen, het decorteam en de sponsors appreciëren we zeer. Ook zij zorgen ervoor dat Het Testament van de Baron weer een topeditie wordt”, aldus Corine. Over de inhoud van het stuk wil de voorzitster nog niet veel kwijt. “Het stuk zelf moet een verrassing blijven voor het publiek. We nodigen iedereen dus uit om te komen kijken, want zelf zijn we alvast enthousiast”, sluit Virginie lachend af. (LV)

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 3, zaterdag 4, woensdag 8, vrijdag 10 en zaterdag 11 maart om 20 uur en op zondag 5 maart om 17 uur. Kaarten zijn vanaf zondag 5 februari zowel online als in de vrije basisschool in Zillebeke te verkrijgen.