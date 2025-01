Toneelgroep De Scutelieden Wenduine viert halve eeuw op de planken: “Terugkijken op vijftig jaar plezier, gedrevenheid en enthousiasme”

Toneelgroep De Scutelieden Wenduine viert dit jaar een halve eeuw op de planken. Een belangrijke mijlpaal voor het gezelschap, maar ook het moment voor een nostalgische terugblik. “De tijd dat iedereen naar het toneel ging, ligt allang achter ons.”

Medio jaren zeventig besloten enkele enthousiaste Wenduinenaars om, onder impuls van wijlen Marc Braet, een toneelgroep op te richten. Voor de financiële en logistieke steun konden ze rekenen op de toenmalige culturele vereniging De Vrienden van het Vlaamse Boek Wenduine, die in de regio bekend stond voor de organisatie van hoogstaande literaire en kleinkunstavonden. De eerste productie, Boeing Boeing, een klassieker in het genre, werd opgevoerd in de feestzaal van het gemeentehuis. Braet tekende voor de regie, op de planken stonden John Vandenabeele, Nelly De Kempe, Greta Verbruggen, Anna Nijsters, Frieda Walgraeve en Luc Van Doninck van Hotel Les Mouettes. Johan Vermeersch, Jan Van Hecke en Freddy Masson waren toen de decorbouwers. “We moesten het in die tijd doen met een piepklein podium en bescheiden belichting”, zo herinnert Masson zich. “Maar het publiek was wel meteen laaiend enthousiast.”

Er werden die eerste jaren ook gastvoorstellingen gegeven, onder meer in wijkcentrum ’t Kasteel in Zandvoorde. In 1978 werd er tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie. De zusters van de Vincentiusgemeenschap, de papnonnen, verlieten toen hun klooster aan de Ringlaan en de kapel werd door De Scutelieden omgebouwd tot een intiem toneelzaaltje. Een jaar later werd het klooster echter afgebroken. Uiteindelijk kreeg de toneelgroep een vaste stek in het Wielingencentrum. “Naar aanleiding van onze tiende verjaardag werd in de schoot van de toneelvereniging trouwens ook een poëziegroep opgericht”, weet Freddy Masson. “Daarmee toerden we een tijdlang rond in de regio, maar de groep was niet zo’n heel lang leven beschoren.” Nog ter gelegenheid van de tiende verjaardag, pakte de groep uit met Viermaal Anders. “Vier verschillende toneelstukken opgevoerd op één avond, telkens met een andere regisseur.”

Andere tijden

Ook meerdere regisseurs passeerden de revue. “De eerste vijfentwintig jaar konden we voor de regie steevast rekenen op Marc Braet, daarna hadden we onder meer Martine Nijsters van Koffie Kàn, kapper Jan Van Hecke en dierenarts Guy Soetaert. Ook Guido Strypsteen heeft gedurende veertien jaar de regie verzorgd, en ik heb het zelf ook nog gedaan”, zegt Masson. Elke regisseur bracht een frisse wind mee. “In de beginjaren brachten we trouwens niet één maar twee stukken per jaar: in het voorjaar een klucht, in het najaar een ernstiger stuk. Maar zoiets vraagt natuurlijk veel toewijding en veel tijd van je spelers, en de tijden zijn nu eenmaal fel veranderd. Vijftig jaar Scutelieden, da’s terugkijken op vijftig jaar plezier, gedrevenheid en enthousiasme. Ook al kijken we hoopvol uit naar de toekomst, we staan ook voor grote uitdagingen. Het verenigingsleven blijft immers op z’n retour.”

De allereerste productie ‘Boeing Boeing’ in 1976, met Nelly De Kempe, John Vandenabeele en Luc Van Doninck op de planken. © gf

In 2020 – corona, weet u nog wel – zat het De Scutelieden ook niet mee qua timing. “Dat jaar zouden we het stuk Verloren dromen brengen, maar veertien dagen voor de eerste opvoering moesten we de stekker eruit trekken en alles afblazen. Vijf maanden repeteren voor niks”, aldus Masson. Het stuk zou aanvankelijk later nog hernomen worden. “Maar doordat nadien ook verschillende spelers afhaakten, is dat er niet meer van gekomen. Jammer genoeg is het er sindsdien niet makkelijker op geworden om nieuwe spelers aan te trekken. Ook is het zo dat, waar we de eerste vijfentwintig jaar overwegend spelers aantrokken uit Wenduine zelf, er nu ook van buiten de gemeente afkomstig zijn. De lokale band is daardoor wel iets kleiner geworden, al blijft toneel op zich ook wel een heel verbindend iets.”

Met Daten voor dummies, een romantische komedie van Elise De Gend in een regie van Karel Hoffman, viert de groep vandaag haar gouden jubileum. Een bont allegaartje blaast in een parochiezaaltje verzamelen voor de workshop Daten voor dummies. Hun coach laat hen de zotste dingen doen om hen zogezegd meer vertrouwen te geven in het zoeken naar een geschikte partner, maar onthullingen zorgen ervoor dat ze met zijn allen op stap gaan. Zal één van hen toch de ware vinden?

Het stuk wordt driemaal opgevoerd in het Wielingencentrum: op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart om 20 uur, zondag 23 maart om 14.30 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop, aan de deur betaal je 12 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij dagbladhandel Press Shop (Kerkstraat 27, Wenduine) en Europress (Stationsstraat 19, De Haan). Of op het nummer 0475 56 24 39 (op maandag en woensdag tussen 19.30 uur en 21.30 uur).