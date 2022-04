Toneelgroep De Gebroken Spiegel terug op podium in Aalbeke met Twee leugens, één waarheid

De voorstellingen van de ‘intelligente komedie’ ‘Twee leugens, één waarheid’ van toneelgroep De Gebroken Spiegel moesten in december ‘21 op het laatste moment geannuleerd worden doordat het niet meer verantwoord was om nog veel mensen samen in een zaal te zetten. Meer dan ooit is de cast enthousiast om eindelijk het stuk op te voeren in april.

Christophe Van Asten uit Bissegem neemt voor het eerst de regie in handen voor een volavondstuk van De Gebroken Spiegel. “We brengen meteen een creatie van dit stuk voor Vlaanderen, want Jef Depaepe heeft het stuk vertaald uit het Frans”, vertelt Christophe.

De rollen worden gespeeld door Jef Depaepe uit Bellegem, Sofie Claerhout uit Zwevegem, Hugo Lefebvre uit Bellegem, Stoffel Van Boeckxsel uit Zwevegem, Griet Van Nieuwenhove uit Rollegem en Jasper Vroman uit Bellegem. Filip Deprez uit Bellegem vertolkt een figurantenrol.

Het stuk is een ‘intelligente komedie’. “Het is een leuke plot tussen een man en een vrouw, waar de man – Philippe, die advocaat is beweert dat het koppel in een fase beland is waar ze elkaar niet meer hoeven te verrassen. Dat is niet naar de zin van de vrouw – Catherine”, vertelt regisseur Christophe.

De andere rollen zijn die van Luc, een collega van Philippe; Justine, de dochter van Philippe en Catherine; architect Marc die een vriend is van Catherine en Sammy, de zoon van Marc die als sociaal assistent in de rechtbank werkt. “Het is een komedie waar toch een heel mooie inhoud in zit. Het is geen klucht maar de mensen zullen zeker lachen”, onthult de regisseur.

Aangepaste planning

Door de coronamaatregelen moest heel de planning die voor een aantal jaar gemaakt was, aangepast worden.

In het najaar brengen Jeugdtheater Scherven en toneelgroep De Gebroken Spiegel de co-productie Mijn naam is Anastasia. Het stuk Brassed Off dat samen met de Bellegemse Muziekvereniging gebracht wordt, zal wellicht volgend jaar in april geprogrammeerd worden. “Dit stuk moesten we al drie keer verschuiven”, legt Hugo Lefebvre van De Gebroken Spiegel uit.

De opvoeringen van ‘Twee leugens, één waarheid’ vinden plaats op 15, 16, 22 en 23 april, telkens om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro.

(EDB)