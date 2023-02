Toneelgroep De Boskanters brengt Pizza Miseria: “Opnieuw een komedie zoals mensen verwachten van ons”

Toneelgroep De Boskanters is een amateur toneelgroep uit de Westhoek. In de paasvakantie brengen ze telkens een nieuw stuk in het lokale dialect. Dit jaar brengen ze hun nieuwste productie Pizza Miseria tijdens zes voorstellingen.

“De toneelgroep De Boskanters ontstond in 1975, en dit in de achtertuin van de Sint-Sixtusabdij. De jeugdbeweging onder leiding van meester Didier Carton speelde er in de patronaatszaal voor de mensen van de Paterhoek. Tien jaar later verhuisden we naar de overkant, in de zaal van het plaatselijke schooltje. Door verbouwingen aan de zaal in 2018 was deze niet meer geschikt om toneel in op te voeren, dus weken we uit naar Poperinge”, zegt Patrick Rassalle van De Boskanters.

Avowest

“We vonden het jammer om weg te trekken uit Vleteren, maar een andere keuze hadden we niet echt. Poperinge heeft ons met open armen ontvangen. Schepen Loes Vandromme en cultuurmedewerker Mathias Breyne hebben enorm hun best gedaan om ons een plaatsje te geven. We kregen Avowest langs de Schipvaartweg ter beschikking en daar zijn we heel tevreden mee. Daarnaast heeft de stad ook 40 nieuwe podiumelementen aangekocht om zo ons en nog twee andere verenigingen die hun activiteiten ook in de paasvakantie hebben, tegemoet te komen. Waarvoor dank aan de cultuurverantwoordelijken!”

Pizza Miseria

Deze paasvakantie speelt de toneelgroep het stuk Pizza Miseria, een komedie van Karel Eens. “Pizza Miseria heb ik jaren geleden gezien in Poelkapelle en het was echt een stuk voor De Boskanters. Normaal zouden we deze voorstelling in 2020 brengen, maar toen was er corona. We brengen telkens een komedie, want dat verwacht het publiek ook van ons. Onze stukken brengen we ook telkens in het plat Vlaams. De Vlaamse, typische spreekwoorden komen aan bod. Een regisseur hebben we niet. De spelers hebben eigen inbreng en iedereen kan delen hoe ze zich voelen. Dat vinden we belangrijk in onze toneelgroep”, zegt Patrick.

“Het stuk vertelt het verhaal van Pietro, een Italiaanse inwijkeling, die getrouwd is met de Belgische Wendy. Hij runt een pizzazaak. Hij moet zijn pizzeria razendsnel ombouwen tot een hotelletje om stinkend rijk te worden. Maar er liggen kapers op de kust.”

(Lees verder onder de foto.)

Franky en Christophe tijdens een repetitie van Pizza Miseria. © LBR

Nieuwe aanwinsten

“Onze groep telt ongeveer 40 leden en nieuwe leden zijn altijd welkom. Marc Butstraen is er al sinds het begin bij. Hij heeft 40 jaar meegespeeld en is nu materiaalmeester. Dit jaar mogen we twee nieuwe spelers verwelkomen”, zegt Patrick. Ulrike Orbie en Athina Bequoye zijn de nieuwe aanwinsten. “Sinds 2019 ben ik lid van De Boskanters. Ik zag een oproep naar nieuwe leden en zo ben ik erin gerold”, zegt Ulrike Orbie (25).

Patrick en Christophe zijn tevreden met het nieuwe en jonge bloed. “Ik wilde graag iets nieuws proberen, uit mijn comfortzone treden en nieuwe mensen leren kennen. Ik kende Ellen die al lid was en ik ging ook altijd kijken naar hun voorstellingen. Nu ik zelf op de planken sta, besef ik dat er veel bij komt kijken maar het is zeer leuk”, vertelt Athina. In Pizza Miseria speelt Athina het kamermeisje.

“Jonge mensen zorgen ervoor dat de groep jong blijft. Athina speelt zeer goed. Ze is een natuurtalent”, zegt Christophe. “Zelf sta ik in voor mimiek en taal. Franky Pluym neemt plaatsing voor zijn rekening. Franky heeft heel wat podiumervaring als zanger, dus dat komt natuurlijk goed van pas. Hij weet van aanpakken.”

Acht voorstellingen

“We beperken ons tot zes voorstellingen in de paasvakantie en er is ook nog een opvoering voor de plaatselijke OKRA. Als de ticketverkoop goed loopt, kunnen er nog twee voorstelling aan toegevoegd worden. We zijn naar Poperinge getrokken, maar toch blijven de Vleternoars in ons geloven en vinden ze nog altijd hun weg naar onze voorstellingen”, zegt Patrick.

De speeldata zijn: zaterdag 1 april (20 uur), zondag 2 april (18 uur), zaterdag 8 april (20 uur), paasmaandag 10 april (15 uur), vrijdag 14 april (20 uur) en zaterdag 15 april (20 uur). Kaarten kunnen online besteld worden vanaf woensdag 15 februari om 20 uur. Een ticket kost 10 euro. Op zaterdag 18 februari is er ook een voorverkoopdag in de Speelveugel, Doornstraat 27 in Poperinge, tussen 10 en 11 uur. Tickets kunnen enkel cash betaald worden.