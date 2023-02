Toneelgilde Sint-Lutgardis pakt uit met tragikomedie

Elk jaar in maart brengt de Veurnse koninklijke toneelgilde Sint-Lutgardis een nieuw stuk. Om de welbekende reden waren er de voorbije jaren echter geen voorstellingen, maar nu mag het weer. De keuze viel op De Strijkcentrale, een tragikomedie die voor iedereen herkenbaar is.

Eerst even terug naar 11 maart 2020. Toen hield de Veurnse toneelgilde de generale repetitie voor Het Cluedomysterie, om daarmee twee dagen later in première te gaan. Op dat moment ging de eerste lockdown echter net in. Uiteindelijk bleven de acteurs en hun publiek drie jaar lang noodgedwongen op hun honger zitten. Tot nu.

“Het toneelstuk dat we al meermaals moesten uitstellen, zullen we volgend jaar brengen. Die teksten zitten nog vers in ons geheugen, dus dan hebben we wellicht minder repeteerwerk. Voor nu vonden we een nieuwe regisseur bereid om een andere voorstelling te brengen”, zegt voorzitster en actrice Sabinne Verstraete.

De Strijkcentrale is geschreven door de Tieltse broer en zus Piet en Séverine Van Compernolle, in een regie en bewerking van Philippe De Clercq. Het is een hedendaagse tragikomedie, die naar verluidt voor iedereen herkenbare elementen bevat.

“Na de dood van de zaakvoerder van het familiebedrijf, willen twee broers het werk van hun vader elk op hun eigen manier voortzetten”, verklapt Sabinne ons alvast. “Toen ik het toneelstuk voor de eerste keer las, heb ik een paar keren moeten lachen … en ook even moeten slikken. Het is tegelijk een ontspannend en aangrijpend verhaal, dat soms door merg en been gaat. We hopen het publiek kippenvel te kunnen bezorgen!”

Wat deze opvoering uniek maakt, is dat er ook een muzikaal luik in geïntegreerd is. En ook het decor belooft bijzonder te worden. “Negen toneelspelers komen al sinds eind november twee keer per week samen om te repeteren. Naarmate we dichter bij de première vorderen, komen ook de toneelmeester, de decorbouwers en de klank- en lichttechnici in beeld. Zo vormen wij een hechte equipe, voor onze wekelijkse teambuildings”, lacht de voorzitster.

Verjonging

Naast haar bestaat de cast uit Joris Goens, Bart Devos, Nick Durivault, Sifra Demoen, Laura Hoste, Annick Benteyn en Nata Vanderheyde. Eva Pieters (27) is een nieuw lid in de gilde. Voor haar wordt het toneelstuk dus haar vuurdoop.

“Ik droom hier al lang van”, vertelt ze. “Als kind kwam ik namelijk al naar de producties van Sint-Lutgardis kijken. Toen ik na mijn studies terug naar de kust kwam wonen, greep ik mijn kans en meldde ik mij aan als speelster.” Tot groot jolijt van de voorzitster, die ook in het bestuur graag nog wat verjonging ziet komen. Bij deze dus een warme oproep! (WVH)

De opvoeringen van De Strijkcentrale vinden plaats in zaal De Zonnebloem en zijn gepland op 10, 11, 15, 17 en 18 maart, telkens om 20 uur. Op 12 maart is er een voorstelling om 17 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar via www.sint-lutgardisveurne.be.