Toneelgilde Hoger Op Werik speelt ‘Met volle goesting’

In een regie van Ignaas De Jongh speelt de koninklijke toneelgilde Hoger Op in gc Forum in de Speiestraat in Wervik vier keer de komedie Met volle goesting. Opmerkelijk: met Stephaan, Lieven en Vincent Vandamme staan drie generaties op de planken.

Beau Gheysen speelt voor de eerste keer mee. “De vorige keer was ik souffleur”, vertelt ze. “Ze hebben me gevraagd om mee te doen. Ik speel de rol van Marie-Therese, een jongedame die voor een kuur een week in het hotel komt logeren.” Haar moeder Ilse Claeys speelde destijds nog mee met Hoger Op en opa Michel was jarenlang een trouwe medewerker voor het decor.

In januari organiseert hotel ‘Met volle Goesting’ jaarlijks een kuurweek voor een groep dames, met dokter Kurt De Naeyer als gastheer. Dit jaar zorgt de aanwezigheid van een verloofde voor problemen. Klusjesman Frans probeert alle problemen op te lossen, inclusief die van de dokter. De vader van de verloofde wordt per ongeluk aanzien voor een controleur. En dan is er nog de barones die geen interesse toont in de liefde en de portier die oog heeft voor Frans.”

Komisch en luchtig

Op de planken staan Delphine Depuydt, Greet Pauwelyn, Dirk Lecluse, Kristof Leenknegt, Vincent, Lieven en Stephaan Vandamme, Siska Lecompte, Kathleen Goos, Beau Gheysen en Silke Vandamme. “Het is een komisch en dus luchtig stuk”, zegt voorzitter Lieven Vandamme.

“We zijn heel blij dat Kristof Leenknegt weer op de repetities is. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en was er ruim twee weken niet. Kristof speelt de belangrijke rol van dokter.” Deze week repeteerden ze nog in de Komenstraat. “Zaterdag verhuizen we alles naar gc Forum en bouwen we het decor op”, aldus Lieven.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 18 en 25 november om 19.30 uur, zondag 19 en 26 november om 17.30 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en aan de ingang 12 euro en kan je bestellen op www.hogeropwervik.be