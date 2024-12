Toneelgilde De Lanteern brengt komische thriller in ’t SOK in Kachtem: “Kinderen dit keer niet toegelaten”

De Lanteern is opnieuw duchtig aan het repeteren voor hun nieuwe opvoering. Dit keer werd voor het Stockholmsyndroom gekozen, een stevig stuk en zeker iets anders wat het ‘Kachtems’ publiek gewend is. Er is ook één voorstelling meer voorzien als andere jaren, 14 in totaal dit keer en goed voor 2.800 toeschouwers.

Dit jaar is het opnieuw Bart Cafmeyer die de regie in handen neemt. Het leescomité van De Lanteern werd opnieuw in het leven geroepen, er werden vijf stukken geselecteerd en ook het bestuur gaf de zegen voor de opvoering van het Stockholmsyndroom. Voorzitster Sofia Vanhaverbeke mag natuurlijk niet alles verklappen, maar het volgende kon ze al kwijt. “Frederik, gespeeld door Bart Verbeke, is leraar. Na nauwelijks een trimester is hij al de derde leerkracht in dezelfde klas. De vorige twee werden uit de school gepest. Frederik ondergaat het schijnbaar gelaten. Tot die ene maandagochtend… Frederik zint op wraak. Maar zal hij die pestkopjes uiteindelijk de baas kunnen? Deze komische thriller is benauwelijk actueel. Door het grove taalgebruik raden wij dit stuk niet aan voor kinderen onder de 13 jaar. Maar dat mag ons publiek er niet van weerhouden om eens lekker te komen ‘trillen’ en ‘thrilleren’. Er kan ook heel wat gelachen worden.”

Cheque voor Kloen

De repetities in de bar van de sporthal zijn ondertussen al aan de gang, dit jaar komt er ook een extra voorstelling. “De acteurs zagen dat zitten en gezien we toch altijd uitverkocht zijn kunnen we zo wat meer mensen mee laten genieten. Dat zullen er nu 2.800 worden.”

“Het repetitieweekend vindt dit jaar plaats in La Ferme du Boucheron”

De Lanteern is meer dan een culturele vereniging, ook maatschappelijk willen ze hun steentje bijdragen. Ze zijn onder meer actief op Kachtem Ommegang, maar ook op Izegem Koers hadden ze opnieuw een standje opgezet. “Met onder meer een champagnebar, daardoor kunnen we 500 euro schenken aan Kloen.” Geert Deraeve, oprichter van Kloen, kwam de cheque in ontvangst nemen. Met Kloen wil men een lach op het gezicht toveren van elk kind, maar zeker ook op dat van een ziek kind. Kloen is actief in AZ Delta Roeselare, Torhout en Menen én in UZ Gent. “Onze vrijwilligers zijn aan de slag in de ziekenhuizen, we zorgen onder meer voor geschenken voor de zieke kinderen. Wij zijn blij met deze cheque, ook voor ons wordt alles duurder.”

Würfel-etentje

De Lanteern draait natuurlijk op een pak meer mensen dan diegene die op het toneel staan. Van decor tot verlichting, het open houden van de bar,… Er zijn veel helpende handen nodig. Samen met de hele vereniging is er voor kerst ook het Würfel-etentje. Würfel is het Duits voor dobbelsteen. Voor het etentje mag je met de dobbelstenen gooien, het aantal ogen dat je gooit bepaalt hoeveel je betaalt. Na Nieuwjaar trekt men traditiegetrouw ook op repetitieweekend. Dit keer niet naar de kust, maar La Ferme du Boucheron in Steenvoorde, de logies gerund door de weduwe van oud-Lanteernlid Benedict Driegelinck.