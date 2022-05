ToneelgezelschapTriene Wup brengt toneelstuk van Tom Lanoye in Heule

Terwijl er in Heule zelf al een hele tijd geen toneelgezelschap meer actief is, is Triene Wup in Sente springlevend. Zelfs tijdens het eerste coronajaar wist de groep nog een coronavrije voorstelling te brengen en nu komen er in De Vonke in Heule vijf voorstellingen van ‘De Jossen’, een stuk van de bekende schrijver Tom Lanoye.

Triene Wup is 30 jaar geleden opgericht, waarbij Triene voor Sint-Katrien staat en ‘Wup’ voor ‘were up de planken’ en dat is nu natuurlijk heel toepasselijk, want vorig jaar lukte dat niet.

“Als de hele coronahistorie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat mensen nood hebben aan verbondenheid”, zegt voorzitter Jasper Vanwildemeersch. “Iedereen snakt naar contact met anderen. Een boodschap die misschien wel juist op tijd komt, nu onze maatschappij steeds individualistischer lijkt te worden.”

“Het ‘ik’ en de ‘groep’, daarover gaat precies onze nieuwe voorstelling. Opnieuw starten was niet gemakkelijk en de eerste repetities moesten we met een onvolledige groep afwerken wegens besmettingen, maar nu staat iedereen gezond en wel te popelen om eraan te beginnen.”

‘De Jossen’ is nogal een speciaal stuk, want alle acteurs heten… Jos, ook de dames. Ze horen samen, voelen zich sterk met elkaar verbonden. Tot op een dag een van hen zich niet meer zo goed voelt in het Jos-vel en er wil uit stappen. Of het ooit nog goed komt, is de vraag.

Twee debutanten

Regisseur van dienst is Bernard Decock. De Kuurnenaar heeft nog in Sente gewoond en regisseerde al in de beginjaren van Triene Wup. Hij is een ervaren rot, die kind aan huis is bij verscheidene gezelschappen over heel West-Vlaanderen. Er staan zeven spelers op de planken en daar zijn twee nieuwe gezichten bij: Nel Vanneste en Wendy Geldhof.

Wendy, boekhoudster van beroep, debuteert zelfs op haar veertigste: “Ik ben opgegroeid in Heule en woon nu tien jaar in Sente. Speler Pieter Pottie is de oom van mijn man Mathias Vromman en ze vroegen of ik geen zin had om mee te doen. Eerst durfde ik niet, maar ik heb het dan toch gewaagd.”

“Ik heb vroeger op school in Spes Nostra nog wel bij de Uilenspiegels gespeeld en ook nog dansoptredens gedaan. Ik werd heel goed opgevangen bij de groep en met de zenuwen valt het ook wel mee.”

Stress

Nel Vanneste is met haar 17 lentes de jongste ‘Jos’. Ze volgt het vijfde middelbaar sociale en technische wetenschappen in ‘Tvier (de Freinetafdeling van Rhizo). Ze woont in Sente en haar ouders Cies Vanneste en Ann-Sofie Decoutere zijn er welbekend.

“Mijn mama heeft nog meegespeeld”, zegt Nel, “ook in het jongste stuk ‘Van Ridder Boudewijn’ en toen ging ik kijken. Begin dit jaar vroegen ze mij om mee te spelen en na het eens goed besproken te hebben met mijn ouders, heb ik toegezegd. Het is de eerste keer dat ik toneel speel. De weinige podiumervaring heb ik door dansoptredens.”

Nel geeft toe dat ze voor de eerste repetitie toch wel wat stress had: “Ik ken wel de meeste andere acteurs, maar het was toch een spannend nieuw avontuur om aan te beginnen. Na een paar repetities begon ik me meer op mijn gemak te voelen en nu voel ik me helemaal thuis in de groep. Het waren toffe weken waarin veel gelachen kon worden, maar waar ik toch heb in bijgeleerd. Na een repetitie kwam ik altijd moe maar gelukkig thuis.”

De andere acteurs zijn Kimberly Claeys, Arne Gevaert, Elisa Pottie, Pieter Pottie en Jasper Vanwildemeersch.

(NOM)