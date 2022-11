Toneelgezelschap Kaproenken op de planken met 50ste productie: acht vrouwen krijgen het woord

In december staan de acteurs van Kaproenken voor de 50ste keer op de planken. Het stuk ‘Acht Vrouwen’ is een thriller met af en toe een komische noot. De toneelkring staat sedert het voorjaar onder het voorzitterschap van Vincent Duflou, die de fakkel overnam van Paul Willaert.

Na 45 jaar voorzitterschap met 49 toneelproducties, 39 toneelrollen, een musical, drie Arnoldusevocaties, vier zelf geschreven toneelstukken en deelname aan een telenovelle gaf Paul Willaert, voorzitter en medeoprichter van de Kaproenen, de fakkel door aan Vincent Duflou. Paul zorgde er met zijn kompaan Jaak Devriendt, later nog verrijkt met andere bestuursleden, voor dat sinds 1976 – op de voorbije coronajaren na – toneel weer vaste voet kreeg in Oudenburg. Ontelbaar zijn de vele uren en dagen die Paul, bijgestaan door zijn echtgenote Lieve Vandaele, in de weer was voor Kaproenken. Lieve stond trouwens al die tijd in voor de administratie en kaartverkoop. Zij wordt opgevolgd door Rosita Pattijn.

“Alle praktische regelingen treffen is een hele klus”

De nieuwe voorzitter, Vincent Duflou, is al vele jaren gebeten door toneel. Zijn carrière begon in 1986 bij toneelkring Spiegel in Oostende. Op vraag van Paul Willaert speelde hij in 2012 een eerste keer mee met Kaproenken in het stuk ‘Kaas’.

Een hele klus

“Bij het voorzitterschap komt heel wat kijken, heb ik intussen ondervonden. Alle praktische regelingen treffen is een hele klus. Gelukkig mag ik nog altijd op Paul terugvallen en raad vragen”, is Vincent dankbaar. Straks, op 10 december, gaat het eerste stuk met Vincent als voorzitter in première. “Voor onze 50ste productie geven we het woord aan uitsluitend dames.”

Ook voor het 51ste stuk wordt Karl Leroy de regisseur. Dat wordt weer een klucht, ‘Recept voor een Moord’ en wordt in mei 2023 gespeeld.

Kaproenken kreeg zijn vuurdoop in 1976 met het stuk ‘De Schutterskoning’. Op de foto zien we de acteurs die garant stonden voor de tweede productie, ‘Wie Krijgt een Baby?’ met onder meer uiterst rechts voorzitter Paul Willaert. (foto LIN) © Laurette Ingelbrecht

Het verhaal van ‘Acht Vrouwen’ speelt zich af op een kerstavond in de jaren 60. In een afgelegen villa op het platteland van bourgeoisie verheugen de bewoners, de familie Van Clesse, zich op de thuiskomst van de oudste dochter. Na een lang verblijf in Engeland, waar ze studeert, komt ze naar huis om samen met haar familie en het huispersoneel Kerstmis te vieren. Alles verloopt naar wens, maar dan gebeurt het ondenkbare. Op een morgen wordt de pater familias vermoord teruggevonden, in zijn bed met een dolk in de rug geplant. Paniek slaat toe. Hoe is dit kunnen gebeuren? En waarom? Maar vooral zindert de vraag: wie is de dader? En dan doen zich nog allerlei enge dingen voor: de telefoon doet het plots niet meer, ze vinden de hond dood…

Zes opvoeringen

Voor ‘Acht Vrouwen’ gaat Kaproenken in zee met regisseur Karl Leroy, die de toneelkring al kent van toen hij ‘De Spaanse Vlieg’ regisseerde. De acht dames van het gezelschap in dit stuk zijn Lore Appels, Claudine Brodeoux, Annie Decorte, Christa Dekeyser, Arlette Ingelbrecht, Carine Maeckelberghe, Johanna Snauwaert en Meggie Vermeire. Zij spelen het stuk zes keer in cc Ipso Facto: zaterdag 10 december om 20 uur, zondag 11 december om 15 uur, vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 26 december telkens om 20 uur.