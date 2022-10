Toneelgezelschap Cie Tabloo brengt zwarte humor met ‘Augustus Oklahoma’ in Menen

Uitgepuurde karakters, pikzwarte humor en verrassende plotwendingen: dat zijn de ingrediënten van het familiedrama ‘Augustus Oklahoma’ in Menen. De regie is in handen van Jo Noreille. Rita Verfaillie mag zich uitleven als de verslaafde en sarcastische moeder.

Wanneer de vader des huizes plots verdwijnt, komt de hele familie bijeen in het ouderlijke huis om de aan pillen verslaafde moeder bij te staan en om mekaar de poten onder de stoel weg te zagen. Gaandeweg komen alle emoties los en beetje bij beetje worden de familiegeheimen ontbloot. Cie Tabloo voert Augustus Oklahoma zes keer op in de theaterzaal van basisschool De Kleine Prins.

Herkenbare situaties

“Menenaars staan bekend als grèters, en dus heb ik er vertrouwen in dat ze zich zullen laten meeslepen door de zwarte humor en de gevatte oneliners”, zegt regisseur Jo Noreille (66). “Er komen in Augustus Oklahoma veel situaties voor, die voor iedereen herkenbaar zijn. Voor de acteurs is het stuk tekstueel een enorme opdracht en het is erg belastend voor hun concentratie. Maar desondanks amuseren ze zich tijdens de repetities.”

De rol van de verslaafde en sarcastische moeder is weggelegd voor Rita Verfaillie. Met haar 74 lentes is ze de nestor van Cie Tabloo. “Ik stond voor het eerst op de planken, toen ik in het eerste leerjaar zat. Ik ben altijd blijven acteren. Toneelspelen zit in de familie. Mijn vader en mijn ooms waren acteurs en ook mijn broer en neef spelen toneel. Het repeteren vind ik leuker dan de voorstellingen zelf. Een voorstelling brengt stress met zich mee, en die verdwijnt niet met het ouder worden. Wel kan ik nu mijn zenuwen beter onder controle houden.” (CBM)