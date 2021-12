Toneelgezelschap cancelt cafétheater

Al nagenoeg twee volle seizoenen moet toneelgezelschap Meer Vreugde het stellen zonder opvoeringen. Heel even hadden ze uitzicht op een brok cafétheater, van 10 tot 18 december, maar ook die hoop mogen ze opbergen. Zopas werden alle opvoeringen afgevoerd.

“Dit kunnen we niet maken gezien de huidige coronatoestand”, opent toneelvrouw Bernadette Damman. “We hadden onze fans graag een klein eindejaarscadeautje gegeven, maar dat is nu te riskant geworden. Wij zijn met ons toneelgezelschap aan de derde afgelasting toe. Zo werd twee keer op rij het stuk dat al grondig was voorbereid, Bruid in de Morgen, afgelast en nu hebben we besloten om ook het cafétheater af te gelasten. De acteurs van dienst waren Jan Vanaudenaerde, Linda Devolder en Evy en Geert Vandekerkhove, maar om de gekende redenen is het dus wachten tot het voorjaar van 2022, waar we van plan zijn om een volavondstuk te brengen. De keuze is nu al gemaakt en het stuk heeft de titel Gebeurs meegekregen. Het zal in het plat Oostrozebeeks worden opgevoerd.” Intussen werd achter de schermen door het toneelbestuur enkele beslissingen genomen. “Inderdaad, er komen twee nieuwe bestuursleden bij, gezien de leeftijd van de voorzitter Philippe Vandeputte. We waren al langer van plan om een paar jonge mensen aan te trekken. Intussen is die knoop doorgehakt en komen Aad De Marez (31) en Delphine Pauwels (36) erbij. Zij zullen worden bijgestaan door leden Jens Vandekerkhove, Bernadette Damman en Ludo Mol. Jammer genoeg moeten we ook het ontslag melden van monument Geert Vandekerkhove en zijn vrouw Marie-Anne Vanseveren. Geert, die al sinds de jaren ‘70 meedraait in Meer Vreugd, maar eigenlijk al jaren woonachtig is in Frankrijk, is van plan om tijdens het winterseizoen in Frankrijk te blijven en niet elke winter terug te keren naar Oostrozebeke. Dit betekent dat zijn toneelcarrière bij Meer Vreugd erop zit.

Nieuwkomers

We stellen ook nog even de twee nieuwkomers in het bestuur voor. De 31-jarige Aad De Marez is de succesvolle kastelein van café-restaurant Centraal. Aad genoot een schoolse opleiding aan de academie en heeft het presenteren aardig onder de knie. “Ik werd gevraagd en heb meteen toegezegd. Voor mij is Meer Vreugde een stuk erfgoed dat kost wat kost bewaard moet blijven. Ik wil meemaken dat de vereniging de kaap van de honderd jaar haalt. Vanzelfsprekend hoop ik ook de gelegenheid te krijgen even te mogen proeven van het echte toneelwerk.” De tweede nieuwkomer in het bestuur is Delphine Pauwels (36). Delphine is afkomstig uit Ooigem, maar woont al tien jaar in Oostrozebeke. Ze is beroepshalve werkzaam in een interimkantoor. “Ik wilde al langer toneenspelen”, vertelt ze enthousiast.” Toen ik een oproep zag verschijnen in de babbelhoek, heb ik me meteen aangeboden. Ik sta te popelen om erin te vliegen en mijn debuut op de planken te maken. Toneelspelen is voor mij op de eerste plaats een hobby waar ik echt naar uitkijk.” (CLY)