Toneelclub Ten Elsberge uit Roeselare bestaat dertig jaar

Al dertig jaar wordt in dienstencentrum Ten Elsberge toneel gespeeld. Alle leden van de toneelclub en ook alle oud-spelers kwamen maandag samen om deze verjaardag te vieren.

“Ruim dertig jaar geleden werd onder impuls van de toenmalige centrumleider Dries Messeyne in Ten Elsberge gestart met het opvoeren van sketches. Dat ter vermaak van de bezoekers van het dienstencentrum”, vertelt Annie Verhoye. “De sketches werden door het grote succes al snel vervangen door heuse toneelstukken maar omdat we altijd opvoeringen deden in de kerstperiode was ook kerst steeds weer het centrale thema.”

“Het niveau ging steeds meer de hoogte in en op zeker moment hadden we zelfs nood aan een echte regisseur. En er boden zich steeds meer kandidaat-acteurs aan zodat we naast het kersttoneel ook een blijspel op de affiche zetten. Af en toe werd onze toneelgroep ook gevraagd om op locatie te spelen. Zo treden we nu nog geregeld op in de vier Roeselaarse woonzorgcentra, voor ziekenzorg of voor Okra en onze voorstellingen worden ook buiten Roeselare gesmaakt. Momenteel loopt ons toneelseizoen van half december tot eind januari.”

Jong gepensioneerden

“Samen met Greet Moerman en Roland De Blauwe vorm ik het bestuur dat kan rekenen op zestien acteurs, twee regisseurs en twee fluisteraars. De toneelspelers zijn al of niet jong gepensioneerden. We repeteren vanaf september twee keer per week. Het is een hele opdracht om dat allemaal podiumklaar te krijgen maar de groepsgeest maakt veel goed.”

“De dertigste verjaardag vierden we maandag in Ten Elsberge samen met alle oud-spelers met een glaasje en een diner en natuurlijk met twee schitterende toneelstukken”, aldus nog Annie Verhoye. (BCR)