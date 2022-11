Toneel Watou Westhoek brengt Trekgat in Parochiezaal: “Dreiging is nooit veraf”

Toneel Watou Westhoek pakt uit met hun nieuwe voorstelling Trekgat in de Parochiezaal in Watou vanaf zaterdag 26 november. Trekgat is een stuk doorspekt met live muziek, slapstick en volkse personages. “Er kunnen nog kaarten besteld worden, maar heel snel zijn is dan de boodschap”, klinkt het bij Toneel Watou Westhoek.

“Trekgat is een vertellement waar de dreiging nooit veraf is, doorspekt met live muziek, hilarische slapstick en volkse personages”, klinkt het bij Toneel Watou Westhoek over hun nieuwe stuk Trekgat. “Trekgat, verloren hoek just over de frontieren, begin jaren ‘70. Lutgard Fonteyn is ongehuwd, verloofd geweest, verstrooid af en toe. Het koor van burgers stelt zich vragen. Wat komt zij hier toch zoeken? Welk geheim verleden zit er verdoken in haar valies? Trekgat gaat over die ene seconde die je hele leven doet kantelen. Over onze angst om te zijn wie we zijn. Voe de klaps van de menschen. Maar ook over de moed en het lef om al die kille krachten het hoofd te bieden.”

Livemuziek wordt gebracht in samenwerking met de Kunstacademie Poperinge. Trekgat, naar een verhaal van Bart Van Nuffelen, bewerkt en geregisseerd door Chris Vandenberghe. Met Rosebel Rappelet, Sebastiaan Hespeel, Dieuwke Maes, Jeroen Vandermarliere, Lana Vandenbussche, Christine Pareyn, Elise Swynghedauw, Johan De Rynck, Katrien Vanhoudt, Jannick Oreel, Jacques Neuville, Karin Verfaillie en Kristof Boccasile.

Tickets reserveren

Trekgat wordt gebracht in de Parochiezaal, Blauwhuisstraat 5, in Watou op zaterdag 26 november om 20 uur, zondag 27 november om 18 uur, maandag 28 november om 20 uur, woensdag 30 november om 20 uur, zaterdag 03 december om 20 uur of op zondag 04 december om 18 uur. “Er kunnen nog kaarten besteld worden, maar heel snel zijn is dan de boodschap! Er zijn al drie voorstellingen uitverkocht. Voor de andere drie zijn er nog een tiental kaarten beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich wel steeds aanmelden op de reservelijst. Die wordt netjes bijgehouden. Als er kaarten vrijkomen, contacteren we de mensen op de lijst in volgorde van aanmelding”, zegt Robin Gryson van Toneel Watou Westhoek. (LBR)