Toneel Hoger Op Moorsele op zoek naar ‘Het Nut van Koffieprut’

De spelers verzamelen de nodige attributen terwijl voorzitter-mederegisseur Wilfried Verhaeghe de stoelen klaarzet voor de persbabbel. Toneel Hoger Op Moorsele stelt trots de nieuwe productie voor: ‘Het Nut van Koffieprut’.

“We spelen Het Nut van Koffieprut, een vrij bekende komedie van auteur Hilda Vleugels, een vertrouwde naam in Vlaamse toneelmiddens” steekt voorzitter-mederegisseur Wilfried Verhaeghe van wal. “Drie koppels gaan samen op vakantie naar de Ardennen en de dames raadplegen een waarzegster om te weten of het goed weer zal zijn.”

“Als ze zich beklagen over hun mannen, roept Madame Blanche haar zogezegd overleden man Gerard op. De mannen zijn heel verschillend: een betweterige onderwijzer, een lamme goedzak en een eeuwige pessimist. De raad van Gerard gaat alle kanten uit. In staking gaan, je man altijd gelijk geven of kiezen tussen scheiden en een sexbom worden… Je hoort het, er staat een en ander te gebeuren”, lacht Wilfried.

Nieuwe acteurs

Acht acteurs komen voor de helft uit Moorsele en voor de andere helft uit Wevelgem. Twee nieuwe spelers, Yarne Supply en Ursula Seghers, waren vorig jaar nog figurant bij het jeugdtoneel en sluiten nu aan. De andere spelers zijn Veerle Compernolle, Piet Bonte, Delphine Bruneel, Wilfried Verhaeghe, Elise Hoflack en Koen Bekaert. Ze krijgen steun van Frederik Deveugle voor de techniek, Els Cokelaere als toneelmeester en Claire Demuynck en Loena Dictus voor de teksthulp.

Jeugdwerking

“Er zijn zeker nog kaarten te koop voor elke voorstelling”, weet Wilfried. “We spelen op vrijdag 10 en zaterdag 11 november om 20 uur, op zondag 12 november om 18.30 uur in OC de Stekke.

Kaarten kun je telefonisch bestellen op zaterdag van 10 tot 12 uur op 0474 19 12 64, via de website www.hoperopmoorsele.net/tickets of per mail naar toneelgroep@hogeropmoorsele.net

Ondertussen zijn Ingrid en Wilfried ook al aan het werk met de jeugd. Speeldata 10 en 11 februari 2024. Zin om mee te spelen, of mee te werken? “We kunnen altijd nog mensen gebruiken, voor decor, de bar, de organisatie.

(HV)