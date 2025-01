Toneel Eigen Taal brengt komedie ‘Met 5 in Bed’: “B&B-verblijf vol verrassingen”

Toneel Eigen Taal, bekend om het brengen van humor en ontspanning, presenteert met trots z’n nieuwste productie ‘Met 5 in Bed’, een komedie geschreven door Yves Caspar. Er zijn zes voorstellingen voorzien en de ticketverkoop start zondag.

Het verhaal speelt zich af in de charmante Bed & Breakfast ‘De Fruitkorf’, waar gastvrouw Julie alles op alles zet om haar gasten een perfect verblijf te bieden. Helaas kan ze daarbij niet rekenen op haar man Stefaan, die er een andere hobby op nahoudt. Gelukkig is er buurman Victor om haar met raad en daad bij te staan. Wanneer recensent Benny Barrevoets arriveert met zijn strenge vrouw Lily hoopt Julie op een goede beoordeling. Maar dat wordt lastig als een aantal onverwachte gasten, waaronder Bert en Brigitte, de boel op stelten komen zetten. Voeg daar nog Pierre aan toe, een mysterieuze fotograaf, en de chaos is compleet.

“We nodigen je uit voor een verblijf vol verrassingen, misverstanden en hilarische momenten, je gebracht door Sandra Coffyn, Jurgen Blondeel, Sven Blondeel, Kevin Buytaert, Dirk Robyn, Sanne Lagrou, Finley Dekimpe, Xander Feliers, Joke Despeghel, Peter Verstraete en Corine Blondeel”, vertelt Virginie Langsweirdt, die regisseur Corine Blondeel assisteert.

Tegoare

“Als toneelvereniging hebben we één duidelijke missie: mensen laten lachen en even laten ontsnappen aan de dagelijkse zorgen”, vervolgt Virginie Langsweirdt. “Maar dit jaar willen we terug, zoals ieder jaar, meer doen. Lachen is tenslotte mooier als we het met elkaar kunnen delen. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons dit jaar in te zetten voor een doel dat ons na aan het hart ligt: de strijd tegen armoede en eenzaamheid.”

“Voor veel mensen in onze samenleving is het leven een stuk minder vrolijk. Daarom steunen wij dit jaar ‘Welzijnsschakel Tegoare’ uit Ieper. Niet alleen bieden zij een luisterend oor en hulp waar mogelijk is, maar organiseren zij ook allerlei activiteiten waarop ook zij, net als wij op de voorstellingen, een lach op de gezichten willen toveren. Welzijnsschakel Tegoare draait volledig op vrijwilligers en sponsoring. Daarom zijn we heel blij dat we met onze vereniging een klein steentje kunnen bijdragen aan het prachtige werk dat zij leveren en hebben wij op onze nieuwjaarsreceptie een cheque van 500 euro overhandigd om hun waardevolle werk te ondersteunen.”

Voorstellingen op vrijdag 7, zaterdag 8, woensdag 12, vrijdag 14 en zaterdag 15 maart om 20 uur en zondag 9 maart om 17 uur in OC In ’t Riet in Zillebeke. De ticketverkoop start op zondag 2 februari om 9 uur via www.ticketwinkel.be/toneeleigentaal of in de vrije basisschool in Zillebeke van 9 tot 11 uur.