Tomas Pevenage brengt met voorstelling ‘Sabah’ queercabaret naar Kortrijk

In zijn nieuwe voorstelling Sabah creëert Tomas Pevenage (34) een queercabaret dat vertrekt vanuit zijn reizen door Palestina, Syrië en Libanon. “Deze gebieden zijn meer dan oorlog. Laten we ook kijken naar het schone, naar dat wat kwetsbaar is.” Via de figuur van de Libanese diva Sabah rijgt Tomas verhalen van begeerte, queerness, oorlog en moederliefde aaneen.

Via intieme verhalen over nachtclubs in Beirut en stomende badhuizen in Damascus, schetst Tomas Pevenage zijn tijd in het Midden-Oosten. De rode draad doorheen zijn voorstelling is Sabah. De blonde actrice en zangeres uit Beiroet is een wereldster uit de Arabische wereld eind 20ste eeuw.

“Toen ik op mijn 21ste voor het eerst alleen reisde, verbleef ik een tijd in Palestina. Daar ontdekte ik Sabah, een iconische zangeres uit Libanon, van wie ik volledig in de ban raakte. Via haar breek ik het eenzijdige oorlogsnarratief open. Ik wil het niet enkel hebben over moeilijkheden. Natuurlijk kan en mag je daar niet omheen, maar wanneer ik aan Syrië, Libanon of Palestina denk, ruik ik jasmijn, voel ik de zon in de straten van Beirut en proef ik koffie met kardemom”, vertelt Tomas.

“Ik wil mijzelf niet censureren” – Tomas Pevenage. © STUDIO KALEEM

Op het podium transformeert Tomas Pevenage tot een divafiguur. “De diva heeft altijd een bijzondere plaats gehad in de queercommunity. Ze is vrouwelijk, krachtig, bijna heilig. Denk aan Maria, maar ook aan iconen zoals Dalida of Sabah. Voor mij is dat diva-aspect een manier om rauwe en kwetsbare verhalen te vertellen die evenzeer glamoureus en ongrijpbaar zijn.”

“Daarnaast speelt mijn moeder een grote rol in deze voorstelling. Zij is altijd een soort divafiguur voor mij geweest. Na haar beroerte, waarbij ze haar geheugen verloor, ging haar gezondheid achteruit. Die periode viel samen met de revolutie en de economische crisis in Libanon. Het verval van mijn moeder en dat van het land liepen parallel. Dat maakte het onmogelijk om haar niet in het stuk te betrekken.”