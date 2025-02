Tiende voorstelling voor Toneel In Moere: “Nieuwe leden steeds welkom”

Toneelkring Toneel In Moere, kortweg, TIM, brengt op 28 februari en 1, 2, 7 en 8 maart de voorstelling ‘Met 4 op 1 kamer’. Het is intussen al hun tiende show. “We hebben al enkele mooie jaren achter ons”, zegt voorzitter Henk Vanhove.

Het verhaal van het toneelstuk in een notendop? Een intiem weekend in een hotelsuite loopt niet zoals gepland voor Rik en zijn buitenechtelijke liefde Janine. Totale paniek ontstaat als blijkt dat dezelfde suite geboekt werd door Rita, de echtgenote van Rik. Ook zij had een intiem weekendje gepland met haar jongere minnaar Victor. Wanneer Victor plots spoorloos blijkt te zijn, gaan de poppen helemaal aan het dansen. Een strenge hotelmanager, een hoogzwangere hotelbediende, de beveiligingstoiletagente en nog enkele andere karakters zorgen voor nog meer drukte op dezelfde suite en alsook voor verdere hilariteit.

Jubileumeditie

“Sinds het ontstaan van TIM in 2011 is dit onze tiende voorstelling. We hebben er vooraf nooit bij stilgestaan dat dit toch een beetje een jubileumeditie is, dat besef is er nu pas”, zegt voorzitter Henk Vanhove. “We hebben al enkele mooie jaren achter ons. Elk jaar proberen we nieuwe mensen te zoeken en te verbreden. Al onze acteurs komen uit Moere of hebben een duidelijke link met het dorp, zoals vrienden, familie of collega’s die hier wonen.” Op vandaag telt TIM 17 leden en enkele vrijwilligers voor decor, licht en geluid. “Twee jaar geleden verwelkomden we drie nieuwe leden en ook dit jaar zijn er twee nieuwe gezichten. Één iemand is na enkele jaren teruggekomen”, weet Henk.

Vrije tijd

“Meespelen neemt een serieuze hap uit je vrije tijd. We repeteren al sinds oktober twee avonden per week telkens twee uur.” ‘Met 4 op 1 kamer’ wordt gespeeld met elf acteurs: Dees Logghe, Evelien Sibiet, Wouter Stael, Herlinde T’Jonck, Nathalie Vanaelst, Gina Vandenbussche, Tom Vanhoutte, Erin Vanhulle, Wim Verstraete, Johan Vuylsteke en Ann Warreyn.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 28 februari, zaterdag 1 en zondag 2 maart, en vrijdag 7 en zaterdag 8 maart. Allemaal vinden ze om 20 uur plaats, behalve op zondag om 15 uur.

Info en tickets: https://toneelinmoere.be/