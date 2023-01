Tielts Volkstoneel brengt Martha en Mathilda

Het Tielts Volkstoneel heeft een nieuwe productie klaar. Het blijspel Martha en Mathilda in een regie van Stefaan De Cloet en geschreven door Paul Anrys vertelt het verhaal van twee zussen op leeftijd die samen in een oude hoeve wonen. Ze baten er hotel ‘De Goudfazant’ uit, maar om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen houden ze er op zolder een opmerkelijke nevenactiviteit op na. Als blijkt dat de Ronde van Vlaanderen aan de hoeve passeert, staat de zussen een erg druk weekend te wachten. Zaterdag 4, 11 en 18 februari in het Gildhof, telkens om 20 uur. Zondag 12 februari om 15 uur. Tickets 9 euro. Reserveren via 051 42 82 20 of reservatiedienst.gildhof@tielt.be. (SV/foto WME)