Ticketverkoop Toneelkring Het Nieuw Violiertje in Brugge start maandag

Toneelkring Het Nieuw Violiertje uit Brugge speelt ‘We doen het zelf!’, een komedie in drie bedrijven van Peter Soetewey in een regie van Johan Dewulf. De ticketverkoop start vanaf maandag 13 februari.

“We hebben het stuk samen met de regisseur gekozen. We doen het zelf! dateert al van de jaren 70 en werd toen vaak gespeeld. Dat was toen nog onder de titel Doe het zelf, neushoorn!, maar we wilden van die neushoorn af”, lacht Erik Beerlandt, die in het stuk de rol van een onverbeterlijke criticaster voor zijn rekening neemt.

Drie bedrijven

“In het stuk wil VACCIN, het Ver Assebroeks Comité voor Cultuur In Nesten, geld inzamelen om decorstukken te kunnen kopen voor een toneelvereniging. In het eerste bedrijf wordt er gebrainstormd over wat men kan doen en blijkt de voorzitster zelf een toneelstuk te hebben geschreven. In het tweede bedrijf wordt er door de bestuursleden gerepeteerd, waarbij er van alles verkeerd loopt en ik voortdurend alles loop te bekritiseren. In het laatste bedrijf wordt het stuk dan opgevoerd”, vat Erik het stuk kort samen. Hoe moet dit stuk in een stuk nu aflopen? Draait het uit op een komedie, een drama of een tragikomedie?

Komedie op niveau

De keuze voor We doen het zelf! ligt in de lijn van wat Het Nieuw Violiertje doorgaans brengt. “Met ernstige stukken moeten we in Assebroek niet afkomen. Op televisie is er weinig aandacht voor komedie, je vindt er wel humor. Vandaar onze keuze voor een gewone komedie. We houden daarbij rekening met wat andere toneelgezelschappen in West-Vlaanderen doorgaans spelen en we brengen ook geen platte kluchten. Het moet toch wat niveau hebben. En dat heeft succes. Maandag starten de reservaties. De eerste dagen zullen twee van onze mensen niets anders moeten doen dan de telefoon opnemen”, geeft Erik nog mee.





Vanaf maandag 13 februari kan je telefonisch reserveren via 0473 35 92 10 (van 9 tot 19 uur), niet via sms. Voorstellingen op 10, 11, 15, 17 en 18 maart om 20 uur en op 12 maart om 19 uur in zaal OC Patria, Kerklaan 37, Assebroek.