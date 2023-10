Ticketverkoop gaat van start bij De Lustige Lijsters

De Koninklijke Rederijkerskamer De Lustige Slijters is onlangs begonnen met de ticketverkoop van haar najaarsproductie ‘De schoonste dag’. Deze komedie van Truienaar Yves Caspar neemt de toeschouwer mee naar een trouwpartij die niet helemaal verloopt zoals zou moeten.

“Lucien, de vader van de gierige Alex wil trouwen met zijn nieuwe liefde. Daar is Alex helemaal niet blij mee”, lees je in de samenvatting. “Blijkt namelijk dat niet alleen de familie van de bruid, maar ook de excentrieke weddingplanner niet kijken op een euro voor een groot feest. Bovendien stelt zich de vraag of een huurpriester wel de officiële zegen kan geven.”

Stof genoeg om te leiden tot hilarische toestanden en de ene lachwekkende scene na de andere. Regisseur van dienst is Petra Vandenbroucke. Acteurs zijn (in alfabetische volgorde) Denis Demeulenaere, Laurence Fleurent, Yasmine Hellebuck, Charlyn Libbrecht, Jan Maes, Wim Quidousse, Tineke Van Reeth en Tony Wuyts. Het stuk wordt gespeeld in het Theatercentrum Gullegem, Poststraat 15. Er zijn voorstellingen op vrijdagen 27 oktober, 3 november, 10 november en 17 november, op zaterdagen 28 oktober en 4 november, zondagen 29 oktober, 5 november, 12 en 19 november en woensdag 8 november. Op zondag vangen de voorstellingen aan om 18 uur, op de andere dagen om 20 uur. (AV)

Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via www.delustigeslijters.be of op de helpdesk 056 20 43 22.