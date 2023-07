Tickets voor grote voorstellingen op Theater aan Zee sneller uitverkocht: hier en daar kritiek op ‘Vrienden van TAZ’-pas

De ticketverkoop voor Theater aan Zee loopt erg goed. Er zijn nog slechts 7.000 tickets, maar er komen extra voorstellingen. Er is ook kritiek te horen dat er te weinig tickets beschikbaar zijn voor Jan met de pet.

Er zijn dit jaar 55.000 beschikbare tickets, waar er vorig jaar 60.000 waren. Vorig jaar waren er 800 ‘Vrienden van TAZ’ en dit jaar zijn er al 1.000. Zij telden 50 euro neer om vriend te mogen zijn en om vooraf tickets met korting te kunnen kopen. De daling van het aantal beschikbare tickets en de toename van de voorinkopers zorgt ervoor dat er op het moment van de officiële lancering minder tickets beschikbaar zijn voor Jan met de pet en dat voorstellingen met grote namen snel uitverkocht zijn.

Dat leidt op sociale media wel tot wat commentaar: niet iedereen kan 50 euro betalen om vriend te worden van TAZ en veel mensen grijpen naast de tickets. Artistiek leider Cindy Godefroi: “We hebben het wel in de gaten gehouden. Op het moment dat het brede publiek tickets kon kopen, waren er voor alle voorstellingen nog plaatsen beschikbaar. Op één uur tijd waren er al 10.000 tickets verkocht. Dat betekent dat we nu nog 7.000 plaatsen hebben. Nu al is zeker dat er extra voorstellingen komen van ‘De Woordenaar’ met Bruno Vanden Broucke, van de theaterwandeling Zone X en van de Engelse cultartiest Kim Nobel. We onderzoeken nog meer mogelijkheden. Anderzijds is er ook een mooie actie voor wie jonger is dan 26 jaar. Zij kunnen de voorstellingen zien aan de helft van de prijs.”