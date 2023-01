Tickets toneelstuk Van Erte Gecondoleerd gaan razend snel de deur uit: 80 procent verkocht in 24 uur

Toneelvereniging Voor Outer en Heerd is blij om na twee jaar opnieuw het podium op te kunnen. Vanaf zaterdag 18 februari brengen ze het stuk ‘Van Erte Gecondoleerd’ in de Kwelle. Wie wil gaan kijken, reserveert best vandaag nog. Na amper 24 uur was 80 procent van de tickets al verkocht.

In november 2021 moest ‘Voor Outer en Heerd’ de repetities voor ‘Van Erte Gecondoleerd’ stopzetten. Een toneelstuk opvoeren bleek niet verenigbaar met de op dat moment nog vrij uitgebreide coronamaatregelen. Nu pikt het gezelschap de draad weer op, met op één speler na dezelfde cast: Kurt De Ruyter, Sandra Devynck, Tonia Vandenberghe, Lieven Luyssen, Mieke Geerardyn, Joris Vansteenland, Elien Stroobant en Eveline Bradt. De nieuwe speler is Marc Vileyn uit Veurne. “Kristof Houthoofdt heeft het druk en speelde liever niet”, vertelt Marc, die voormalig voorzitter is van toneel Wulpen. “Ik kende regisseur Philippe De Clercq. Hij depanneerde ons in Wulpen al een keer. Mijn optreden in Alveringem is dus een wederdienst.”

Stormloop

Voorzitter van Voor Outer en Heerd Karel Pannecoucke zegt dat de ticketverkoop nog nooit zo’n stormloop gekend heeft. Wie er zeker bij wil zijn, moet snel zijn. “Vorige zondag konden mensen in de Kwelle fysiek tickets bestellen. We doen dat vooral voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Op 3 uur tijd kregen we 720 mensen over de vloer. Online zijn er de volgende 24 uur nog eens 388 tickets de deur uit gegaan. Dat maakt dat er maandagavond nog slechts 192 vrije plaatsen waren. Op woensdag 1 maart is er nog meest plaats.”

In het stuk sterft pépé Jozef Devolder op een gezegende leeftijd en de ‘ontredderde’ familie komt samen om de uitvaart en de nalatenschap te regelen. Een verhaal over de kleine kantjes van de mens, fel uitvergroot en overgoten met een ferme scheut humor. Tickets en info via de site van www.toneel-alveringem.be of via secretariaat@toneel-alveringem.be. (AB)