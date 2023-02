Theaterworkshops verspreid over de Westhoek: “Theaterervaring is geen vereiste”

CO7, OPENDOEK, stad Ieper, stad Poperinge en Theaterbende PROT slaan opnieuw de handen in elkaar om in het voorjaar van 2023 een veelzijdige reeks theaterworkshops te organiseren. De workshops zijn verspreid over Ieper, Heuvelland, Poperinge, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle en Vleteren.

Na de succesvolle editie van ‘Tegenlicht Theaterworkshops in de Westhoek’ in 2022 staan opnieuw verschillende theaterworkshops op het programma. Dit voorjaar kunnen theater enthousiastelingen zich opnieuw verwachten aan acht uiteenlopende workshops verspreid over diverse locaties in de regio verspreid over de Zuidelijke Westhoek, van Langemark-Poelkapelle tot Vleteren. “De regionale samenwerking rond de theaterworkshops was vorig jaar heel succesvol”, legt Valentijn Despeghel, voorzitter van CO7, uit. “Een nieuwe editie was voor elke partner dan ook een uitgemaakte zaak, maar tegelijk hebben we het aanbod ook wat vernieuwd.”

Laagdrempelig

“Theater komt in al zijn vormen in de laagdrempelige workshops aan bod. Theaterervaring is geen vereiste. Naast de workshops voor volwassenen, zijn er dit jaar ook twee sessies specifiek voor middelbare scholieren”, klinkt het bij de organisatie. “In de workshop Impro Comedy leert Jeron Dewulf, bekend van ‘Foute vrienden’ en ‘Advocaat van de Duivel’, je de kneepjes van het vak. Evelien Van Hamme, bekend van de serie ‘Dertigers’, leert je dan weer hoe je moet acteren voor de camera.”

Wil je zelf acteren of wil je liever achter de schermen werken? Benieuwd hoe je je lichaam in de strijd kunt gooien op het podium? Schuilt er een musicalster in jou? Wil je leren hoe je met licht een sfeer op het podium creëert? Dit alles komt aan bod tijdens deze reeks workshops.

Overzicht van de workshops en timing:

• ‘Licht’ – Jan Casier: zaterdag 4 februari van 10u tot 17u (CC Het Perron, Ieper)

• ‘Promotie’ – Broos Claerhout, Quindo: donderdag 23 februari van 19u30 tot 22u30 (OC De Fontein, De Klijte)

• ‘Acteren voor camera’ – Evelien Van Hamme: zaterdag 4 maart van 10u tot 16u (Het Vleeshuis, Ieper)

• ‘Impro Comedy’ – Jeron Dewulf: zaterdag 11 maart van 14u tot 17u (CC Ghybe, Poperinge)

• ‘Proeven van musical’ – Ann Van Kerschaver: donderdag 23 maart van 19u30 tot 22u30 (PC De Craeye, Passendale)

• ‘Slapstick’ – Bastiaan Maertens: dinsdag 18 april van 19u30 tot 22u30 (OC Den Tap, Langemark)

• ‘Geluid’ – Jan Casier: zaterdag 13 mei van 10u tot 17u (CC Ghybe, Poperinge)

• ‘Fysiek theater’ – Kobe Chielens: donderdag 1 juni van 19u30 tot 22u30 (OC De Sceure, Vleteren)

Je kan inschrijven voor één of meerdere workshops. Deelname aan elke cursus bedraagt 5 euro. Bij de workshops kan ook het UiTPAS-tarief toegepast worden. Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen zijn beperkt.