Theaterwandeling Vanessentens vertelt verhalen, mythes en sagen van de Poelberg

In navolging van de succesvolle theaterwandeling in het centrum van Tielt in 2019 wordt er in het weekend van 3 en 4 september met Vanessentens De Poelberg opnieuw een theaterwandeling georganiseerd. Dit keer vormt de Poelberg het decor voor de wandeling. Onderweg zullen aan de hand van negen scènes sagen, legendes en stukjes Poelberggeschiedenis verteld worden.

Net als in 2019 zijn de regie en het scenario in handen van Stefaan De Cloet en Danny Verlinden. “Met nostalgie en een snuifje humor nemen ze je mee in de geschiedenis van 200 jaar Poelberg”, vertelt Céline D’hulst, beleidscoördinator Vrije Tijd. De verhalen die uitgebeeld zullen worden bestaan uit een mengeling van legendes en historische feiten.

Daarvoor baseerden De Cloet en Verlinden zich onder meer op de leidraad van de provincie over de Poelberg, die mee samengesteld werd door de Tielste historicus en stadsgids Ann Callens.

Slunsebeen

Onder meer de legendes van Slunsebeen, Kalle met den Haak en die van de Hellewagen komen aan bod op de wandeling van om en bij de twee kilometer met haltes aan onder meer ’t Poelbergbosje, dierenarts Gaëlle De Groote, de molen en de Poelberggrot. “In totaal zal een 60-tal vrijwillige acteurs uit verschillende theaterverenigingen de verhalen uitbeelden”, geeft D’hulst mee. “Velen van hen speelden ook in 2019 al mee. Ook voor hen is het namelijk leuk om te doen, want het is eens iets anders dan statisch toneel.”

In totaal zijn er 14 wandelingen, waaraan telkens maximaal 50 wandelaars mogen deelnemen. Reserveren kan nog via het Stadspunt Tielt. Elke wandeling start aan ’t Poelbergbosje en eindigt aan de grot naast de brasserie. Parkeren kan bij Nemegheer in de Bergstraat.