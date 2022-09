Theaterwandeling in Fort Napoleon voor herhaling vatbaar

Met drie voorstellingen op vrijdag en acht op zaterdag was de theaterwandeling in het Fort Napoleon een succes. Elke voorstelling was goed voor 40 toeschouwers.

Tijdens de theaterwandeling Histoires Fortes brachten drie Oostendse theatergezelschappen verschillende periodes uit de geschiedenis van het Fort Napoleon tot leven. Het verhaal begon in 1811 wanneer Napoleon het fort bezoekt. Burgemeester Van Iseghem probeerde misnoegde burgers in een herberg ervan te overtuigen geen amok te maken bij de komst van de Franse keizer. Daarna volgden scenes uit 1870 over oorlogsvluchtelingen en uit de Eerste Wereldoorlog, waarbij prostituees de Duitse soldaten behagen. Ook de Tweede Wereldoorlog en het jaar 1968, met de opkomst van de hippies, passeerden nog de revue.

Het Fort Napoleon was een gedroomd decor om in te spelen, en de acteurs deden dat met zichtbaar plezier. Als kers op de taart konden de bezoekers ook nog genieten van de figuurtjes van Isaac Cordal, die her en der in het fort geplaatst zijn. (JD)