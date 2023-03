Theatervoorstelling De Generatie van Grijs aan Zet gaat in première

De Generatie, de uitverkochte theatervoorstelling van het project Grijs aan Zet, gaat op donderdag 30 maart in première. De opvoering, van de hand van het Kortrijkse theatergezelschap Het Bataljong, werd volledig opgebouwd en geschreven vanuit de verhalen van ouderen uit de regio, en van wat de spelers zelf hebben ingebracht

De Generatie wordt dit voor- en najaar gespeeld in de regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Op donderdag 30 maart gaat die in première in Budascoop, gevolgd door nog twee voorstellingen op vrijdag en zaterdag, om daarna ook elders in Vlaanderen te touren.

De jongste speler is 65 jaar, de oudste 90 jaar. Sommigen wonen in woonzorgcentra, anderen in serviceflats of thuis. Arne De Jaegere (30), co-regisseur van Het Bataljong, is iets bijzonder opgevallen: “Ik heb bij zoveel mensen een oceaan van verdriet gevoeld die achter een gigantische dam zit. Ik heb heel veel mensen gezien die zeggen: ‘We mogen al blij zijn dat iemand voor ons zorgt, dat we er nog zijn, we mogen niet klagen.’”

Diepe emoties

“Met Het Bataljong proberen we omstandigheden te creëren waarin verbinding tot stand kan komen, een plek waar de muur tussen mensen stilaan afbrokkelt en ze zich kwetsbaar kunnen opstellen.” Die kwetsbaarheid ervaart ook Chilo Vanlerberghe (75) uit Harelbeke. Hij is professioneel acteur en vertolkt een bijzondere rol in De Generatie.

“Geluk, diep verdriet, ontroering, verrassing, woede, tederheid. Die diepe emoties en gevoelens zijn in het dagelijkse leven niet zo zichtbaar, ik vraag me zelfs af of ze veel voorkomen. Door samen te creëren kunnen we dat ervaren. Het unieke is dat er nu gevoelens bijkomen als tederheid, verwondering en vooral breekbaarheid. Wat we nu samen op de planken zetten is uniek.”