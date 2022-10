Theatertournee ‘Krans’ in recordaantal cafés

In 2006 probeerde Bart Claeys een nieuw concept. Theater in een café sloeg meteen aan. Dit jaar speelt hij samen met Thomas Demeulenaere op 32 locaties het stuk ‘Krans’.

Krans is, zoals Bart en Thomas het omschrijven, een luchtig gekeuvel. “We spelen eigenlijk een koffiekransje waar gewoon wat wordt bijgepraat en er terloops nog iets dringends geregeld moet worden voor zus Gerda en meer willen we er verder absoluut niet over kwijt”, lacht Bart. “Maar we beloven de aanwezigen een leuke avond met een lach en een traan en een verrassende setting.”

“Het recordaantal locaties heeft natuurlijk wel wat te maken met de voorbije coronaperiode. De mensen en ook wij hebben wat in te halen. Het blijft ook nu nog een uniek concept. Het opzet om gewoon in een kroeg, een café, te spelen zorgt ervoor dat we heel dicht bij de mensen staan en dat zij heel dicht bij ons zitten. Dat werkt steeds beter en er komen steeds meer mensen op onze voorstellingen af.”

Bart Claeys en Thomas Demeulenaere spelen Krans in Roeselare onder meer in de Spiegelkapel, Breda, ’t Motje, Barlaban en ’t Bourgondisch Kruis. Nieuw als locatie in Roeselare is Kerk33, de pop-upzaak in de Paterskerk en café De Karpel in Beveren.

Data en locaties

Verder zijn er nog voorstellingen in Oekene, Koolskamp, Kortrijk, Gits, Brugge, Ardooie, Ingelmunster, Slypskapelle, Izegem, Lichtervelde, Torhout, Gullegem, Tielt en Westouter.

De laatste voorstelling staat gepland op 4 februari in Theater De Schaduw in Ardooie. (BCR)

Voor tickets (10 euro) bel je 0476 20 63 24. Info over data en locaties vind je op de facebookpagina van Bart Claeys.