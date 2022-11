Theaterstuk Den Trouw doorbreekt alle taboes

Na twee jaar uitstel kan de herkenbare dramedie Den Trouw eindelijk doorgaan. Theatergezelschap Altoos Doende uit Leffinge blies het stuk van John Lammertijn nieuw leven in. Philippe De Clercq nam de regie voor zijn rekening.

Den Trouw is een komedie of dramedie die zich afspeelt op het huwelijksfeest van Jo en Mieke. Jo is een vijftiger in volle midlifecrisis. Hij hertrouwt met de twintig jaar jongere Mieke. Allebei slepen ze een verleden met zich mee, maar ondanks dat kiezen ze voor elkaar. Uit liefde? In het begin gaat alles goed, maar gaandeweg vallen de maskers van de personages een voor een af. De tongen op het feest worden losser door de pintjes en de wijn. De personages hebben allen een hoekje af. “Het is komedie, maar eigenlijk lach je met andermans miserie”, zegt regisseur Philippe De Clercq. “Liefdesperikelen en een outing zorgen voor een zeer eigentijdse voorstelling. De dramatiek stijgt en eindigt in complete chaos.” Het idee voor het stuk is losjes geïnspireerd op De Burgermansbruiloft van Bertold Brecht. Onderhuidse spanningen, goed bewaarde geheimen en oude conflicten die aan de oppervlakte komen. Overleeft het prille huwelijksgeluk van Jo en Mieke de storm die hun feest intussen is geworden? Auteur John Lammertyn schreef in 2015 deze schitterende theatertekst en won er het Koninklijk Landjuweel mee. Theatergroep Deinze bracht het stuk in zijn regie.

Meedogenloos

Regisseur Philippe De Clercq neemt het nu opnieuw onder handen. Hij sleept je mee in de vele verhalen van de families en genodigden. Dit is een komisch maar meedogenloos stuk. Het is inmiddels al de 18de productie van Altoos Doende. Toch is Den Trouw opvallend anders dan de vorige producties. Het is hedendaagser en doorbreekt taboes. Zo komen er bewust eenoutingen een nieuw samengesteld gezin aan bod, thema’s die de toneelvereniging absoluut wilde aansnijden.

De cast bestaat uit Francis Rondelez, Jorijne Decavel, Patrick Peeters, Irene Neyrinck, Ingrid Teetaert, Karine Declerck, Tess De Smet, Sandra Devos, Filip Claeys, Jason Bovenistier, Maria Boydens, Karel Hoffman, Mieja Braem, Lieselot Verbeeke, Lieven Spegelaere en Charlotte Spegelaere. (PG)