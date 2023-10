Theaterstuk ‘Bobijn’ ten voordele van de opstart van een Memo-theek

De voorstelling vindt plaats op dinsdag 10 oktober om 20 uur in CC De Wissel. Tickets kosten 12 euro en wie jonger is dan 26 jaar betaalt 10 euro. Tickets zijn te verkrijgen aan de balie van het Vrijetijdspunt in het gemeentehuis of online via www.wingene.be/bobijn.

Meer info over dementie kan je verkrijgen in de WZC Het Laar Zwevezele of Amphora Wingene: dementiezwevezele@gvo.be of dementiewingene@gvo.be.